El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) determinó ordenar al partido Morena el retiro de publicaciones y espectaculares por presuntos actos anticipados de campaña.

Fue en sesión extraordinaria que la Comisión de Quejas y Denuncias del IEC atendió el expediente DEAJ/PES/003/2026 presentado por el Partido Acción Nacional (PAN) por la presunta comisión de actos anticipados de precampaña; la violación a la prohibición de realizar actos de precampaña en el caso de precandidaturas únicas y a las reglas de propaganda electoral, así como de los principios de equidad e imparcialidad por el uso indebido de la figura presidencial.

En espectaculares y propaganda las y los precandidatos utilizan la silueta característica de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Derivado de la queja presentada, el IEC consideró que estas publicaciones podrían vulnerar alguno de los bienes jurídicos tutelados, pues las precampañas se deben ceñir a las reglas previstas en el Código Electoral de Coahuila.

A través de un comunicado, la presidenta estatal del PAN, Elisa Maldonado, celebró la decisión del IEC y expresó que la propaganda se difundió en espectaculares, redes sociales y otros materiales para promocionar “precampañas” y actos anticipados por parte de candidatos únicos de Morena en múltiples distritos, violando flagrantemente la ley electoral vigente.

“Mientras el PAN defiende la legalidad, la equidad y la transparencia, Morena demuestra reiteradamente su desprecio por las instituciones y su obsesión por obtener ventajas indebidas”, mencionó en el comunicado.

Por su parte, el dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, escribió en sus redes sociales que en “los del PRIAN” están molestos porque no quieren que la gente se entere que habrá elecciones en Coahuila.

Además, aseguró que las precampañas siguen y seguirán por más amenazas e intimidaciones que se hagan. “No podrán detener que llegue la democracia y la esperanza a Coahuila”, escribió.

