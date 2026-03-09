El periodista oaxaqueño del diario Noticias y al Aire Libre 92.1 FM, Tomás Martínez, fue agredido durante la cobertura de una agresión a balazos ocurrida en un centro de rehabilitación, conocido como anexo, en la ciudad de Oaxaca.

La noche de ayer, relató, acudió a cubrir una balacera que se registró en el “anexo” o centro de rehabilitación ubicado en la calle 9 Norte de la colonia Cuauhtémoc en la agencia de Santa Rosa Panzacola.

En el ataque con disparos de arma de fuego, una persona resultó lesionada. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de Oaxaca ni la Fiscalía General del Estado han proporcionado información sobre estos hechos.

Lee también El mapa estratégico de “El Mencho”; buscaba apoderarse de corredor de coca y precursores químicos

Durante la cobertura, Tomás Martínez fue interceptado por los encargados del centro de rehabilitación y despojado de sus teléfonos celulares para borrar todas las imágenes con las que documentó la agresión armada a este lugar.

“En un centro de rehabilitación ubicado en la calle 9 Norte en la colonia Cuauhtémoc en Santa Rosa Panzacola, hubo un lesionado en un ataque a balazos. Al cubrir la información, los encargados me quitaron los teléfonos para borrar la información”, relató.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL