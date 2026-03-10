Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, afirmó que, pese a la promoción que ha hecho la senadora Andrea Chávez por el estado, hay piso parejo en la candidatura de Morena a la gubernatura de Chihuahua.

En entrevista con medios afuera de Palacio Nacional, Pérez Cuéllar afirmó que la senadora ha acatado las normas que impuso Morena de evitar actos anticipados de campañas.

"Con toda la promoción anticipada y personalizada que ha tenido la senadora Andrea Chávez, ¿considera que el piso está parejo en Chihuahua para aspirar a la candidatura de Morena?", se le preguntó.

"Sí, sí, está parejo porque ese tema ya fue hace mucho tiempo y se resolvió. La senadora escuchó las normas que impuso Morena hace más de un año. Entonces yo creo que hay piso parejo. Nosotros estamos muy optimistas, yo estoy muy optimista vamos muy bien y sí hay piso parejo", dijo.

"Pero, ¿considera que la senadora sí lo ha respetado, porque siguen las polémicas?", se le cuestionó.

"Sí, la verdad una polémica muy intensa hace un año y medio, no tengo la fecha exacta, Morena tomó una serie de decisiones que ustedes ya conocen y se acataron esas decisiones. Entonces, yo creo que sí estamos en piso parejo y vamos a este proceso de la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en el estado en condiciones de piso parejo", respondió.

