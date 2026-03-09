Más Información

Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; hay un muerto, un herido y dos más atrapados

Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; hay un muerto, un herido y dos más atrapados

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

"11 veces no"; las ocasiones en las que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump de intervención militar contra el narco

"11 veces no"; las ocasiones en las que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump de intervención militar contra el narco

Sheinbaum acuerda con Lula da Silva visita a Brasil “entre junio y julio” de este año; sostienen llamada telefónica

Sheinbaum acuerda con Lula da Silva visita a Brasil “entre junio y julio” de este año; sostienen llamada telefónica

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp

Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp

Chihuahua, Chihuahua.- La gobernadora recibió el trofeo de la Copa Mundial de Futbol, en la ceremonia realizada en el Centro de Convenciones Expo Chihuahua.

La mandataria estatal junto con el director ejecutivo de Arca Continental México, José Borda Noriega, develó el galardón original, que por primera ocasión es traído a la entidad, como parte del tour que realiza por distintas ciudades del mundo.

“Hoy Chihuahua se suma a esta emoción universal. Recibir el Tour de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es recibir este bello trofeo, pero también es recibir una historia, una tradición, una pasión que ha unido a generaciones enteras alrededor de nuestro mundo”, dijo.

Lee también

De acuerdo con la gobernadora, eventos como este muestran que el deporte tiene la capacidad de unir esfuerzos, de convocar voluntades y de construir comunidad.

“Por eso en este momento en que el mundo se encuentra un tanto marcado por la confrontación, es profundamente valioso tener esta copa, símbolo de que siempre es posible encontrar unidad en medio de las diferencias”, aseveró.

La gobernadora Maru Campos Galván recibió el trofeo de la Copa Mundial de Futbol, en la ceremonia realizada en el Centro de Convenciones Expo Chihuahua. Foto: Especial
La gobernadora Maru Campos Galván recibió el trofeo de la Copa Mundial de Futbol, en la ceremonia realizada en el Centro de Convenciones Expo Chihuahua. Foto: Especial

Maru Campos agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Arca Continental, a Coca Cola, así como a las autoridades de los distintos niveles por hacer posible la llegada de la Copa a Chihuahua.

Lee también

Mariana Torreguitar, directora Senior de Operaciones y Franquicias Zona Norte, de Coca-Cola, México, destacó la colaboración y la labor realizada por las autoridades para hacer realidad la llegada de este trofeo a Chihuahua.

Borda Noriega expresó que no es casualidad la presencia en Chihuahua del Trofeo, pues la historia de Arca tiene sus orígenes en el norte del país y esta ciudad es de relevancia para la compañía.

En el marco de la ceremonia, la Gobernadora recibió una pequeña réplica del Trofeo.

En el acto estuvo presente además Vincenzo Iaquinta, ganador de la Copa Mundial de futbol con la selección de Italia en 2006.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]