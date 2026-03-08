Más Información

Chihuahua, Chihuahua.— En el marco del , la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, reconoció el papel fundamental de las mujeres en la construcción del presente y el futuro del estado, así como las luchas históricas que han enfrentado para abrirse camino hacia la igualdad.

En un mensaje dirigido a las chihuahuenses, la mandataria destacó el esfuerzo, dedicación y compromiso que las aportan todos los días en distintos ámbitos de la vida pública y privada.

Señaló que esta fecha también es un momento de reflexión que se vive con sentimientos encontrados, ya que además de conmemorar avances, recuerda la exigencia de justicia frente a las violencias que muchas mujeres continúan enfrentando.

“Para muchas de nosotras, abrirnos camino ha implicado enfrentar obstáculos, indiferencia e incluso violencia que no debería formar parte de nuestra vida. Como mujer, también comparto esa experiencia”, expresó.

Campos Galván afirmó que desde el gobierno estatal se continuará trabajando para fortalecer las acciones dirigidas a prevenir la violencia, proteger los derechos de las mujeres y generar más oportunidades para su desarrollo.

Reconoció que aún existen retos importantes, pero aseguró que la administración estatal mantendrá el compromiso de acompañar y respaldar a las mujeres del estado.

“No están solas. Seguiremos trabajando para que las chihuahuenses sean cada vez más fuertes y vivan con mayor seguridad. Cuentan conmigo, hoy y siempre”, concluyó.

