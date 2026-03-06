Ciudad Juárez. - Un hombre identificado como José Francisco C. C., fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio con penalidad agravada en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En las últimas horas la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Norte, detalló que obtuvo de un Juez de Control una vinculación a proceso en contra del imputado, quien enfrentará un proceso penal por los hechos registrados el pasado 02 de marzo.

Los hechos ocurrieron cuando asesinó en una visita conyugal a su pareja sentimental.

El hecho ocurrió en el interior de una habitación de visita íntima, que se ubica en el interior del Centro de Reinserción Social No. 3 de Ciudad Juárez.

De acuerdo con las investigaciones, José Francisco C. C., le provocó el fallecimiento a su víctima con un objeto constrictor aplicado con fuerza en el cuello, siendo la causa de muerte asfixia por estrangulamiento a lazo.

Cabe señalar que el imputado se encuentra recluido desde el año 2016, compurgando una sentencia de 16 años de prisión por diverso delito.

La Fiscalía acreditó ante el Juez de Control, su posible participación en el delito de feminicidio agravado, ilícito por el que enfrentará su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

dmrr/cr