Suman en Chiapas 300 policías procesados; "hay cero impunidad", dice gobernador por Pakales e narconómina

Bartlett reúne a la clase política de Puebla en su cumpleaños 90; acuden exgobernadores y hasta militantes del PAN

VIDEO. Atacan con drones embajada de EU en Arabia Saudita; reportan daños menores

Reforma electoral no se mandará esta noche, anuncia Monreal; Comisión Presidencial está concluyendo la iniciativa, señala

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

Corte ordena a Hacienda pago de 103 mdp a Televisa por “impuestos indebidos”; Batres pide no desechar el asunto

Ciudad Juárez.- La tarde de este lunes se reportó la dentro del área conyugal del Centro de Reinserción Social Estatal número 3, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Según se ha detallado, el hecho ocurrió cuando la víctima, quien no ha sido identificada, acudió a la vista conyugal en el módulo catalogado como de bajo riesgo.

Aparentemente, al concluir el tiempo un interno, y quien sería la pareja sentimental de la mujer, informó a los custodios del penal, de que su esposa se estaba inconsciente.

Los elementos de seguridad penitenciaria ingresaron al área y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

De manera extraoficial se ha informado, que la causa del fallecimiento sería asfixia por estrangulamiento.

Sobre el interno, se ha señalado que enfrenta desde 2006 una sentencia de 40 años en Ciudad Juárez por el delito de homicidio.

Hasta esta tarde, se detalló que la Fiscalía General del Estado, dio inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

Ni el interno, ni la víctima han sido identificados de manera oficial.

