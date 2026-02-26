Más Información

El fue hallado en un bajopuente de en donde habitan personas en situación de calle. Ahí, entre restos de basura y tierra, yacía el cuerpo desnudo.

Hoy por la mañana, habitantes de la pidieron ayuda de policías de la alcaldía por el hallazgo del cuerpo.

Indicaron que debajo del puente vehicular que conecta la avenida Chimalhuacán y Canal de Río Churubusco se encontraba una mujer desnuda.

Al llegar al sitio hallaron a la mujer recostada boca abajo y que no respondía, por lo que los agentes pidieron ayuda de paramédicos para que acudieran al lugar.

A su llegada sólo pudieron confirmar que ella estaba muerta y que su cuerpo presentaba huellas de violencia.

Por eso los agentes dieron aviso a peritos para que acudieran a indagar el hallazgo. Ahí los agentes buscaron cámaras de seguridad para iniciar las investigaciones sobre la muerte de la mujer de unos 25 años.

En la zona hay cámaras de seguridad pero no debajo del puente vehicular en donde suelen habitar personas en situación de calle. Por eso, lo agentes revisan las imágenes para tratar de dar con las personas que ingresaron por debajo del puente.

El cadáver fue trasladado como desconocido al anfiteatro de la agencia ministerial en donde se espera que sea reclamado.

