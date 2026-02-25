Un hombre perdió la vida luego de ser atacado a tiros dentro de un inmueble en la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo a las primeras versiones, el sujeto fue baleado tras una riña dentro de una vecindad ubicada en la calle Chimalpopoca, en la colonia Barrio Los Reyes.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina se movilizaron al lugar y acordonaron la calle para su resguardo.

Mientras que personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia capitalina se encuentra en la zona para realizar las primeras indagatorias.

dmrr/cr