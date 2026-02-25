Más Información

Reforma electoral: oposición reafirma su postura en contra; Ramírez Cuellar lamenta que Sheinbaum no integró erradicación del fuero

Ataque de Cuba deja cuatro muertos en lancha de Florida; fiscalía dice que los "comunistas rendirán cuentas"

EU habilita línea de asistencia para ciudadanos en México tras violencia por caída de "El Mencho"; "sigue firme" compromiso para protegerlos

García Harfuch sale de Palacio Nacional y se toma fotos con ciudadanos; hoy es su cumpleaños

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

ONG exige investigación por la muerte de dos niñas en DIF de Oaxaca; "migrar no debe costar la vida", afirma

Un hombre perdió la vida luego de ser atacado a tiros dentro de un inmueble en la .

De acuerdo a las primeras versiones, el sujeto fue baleado tras una riña dentro de una vecindad ubicada en la calle Chimalpopoca, en la .

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina se movilizaron al lugar y acordonaron la calle para su resguardo.

Mientras que personal de servicios periciales de la capitalina se encuentra en la zona para realizar las primeras indagatorias.

