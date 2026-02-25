Más Información

Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores

Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores

Sheinbaum revela llamada con Trump tras operativo contra “El Mencho”; aún sin fecha para reunión

Sheinbaum revela llamada con Trump tras operativo contra “El Mencho”; aún sin fecha para reunión

Ejército cortó ruta de escape de “El Mencho”

Ejército cortó ruta de escape de “El Mencho”

Trabajamos para frenar el flagelo del fentanilo: embajador Johnson; destaca encuentro con gabinete de Seguridad

Trabajamos para frenar el flagelo del fentanilo: embajador Johnson; destaca encuentro con gabinete de Seguridad

Dos directivas del DIF Estatal Oaxaca quedan a disposición del MP por muerte de dos niñas haitianas; las menores fueron halladas en fosa séptica

Dos directivas del DIF Estatal Oaxaca quedan a disposición del MP por muerte de dos niñas haitianas; las menores fueron halladas en fosa séptica

Diputados aprueban reforma para reducir jornada laboral de 40 horas hasta 2030; la mandan a las legislaturas locales

Diputados aprueban reforma para reducir jornada laboral de 40 horas hasta 2030; la mandan a las legislaturas locales

La madrugada de este miércoles un auto se incendió en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

El coche se encontraba estacionado sobre la calle Norte 94, en la esquina con Oriente 171, en la colonia Esmeralda.

Se desconoce qué originó el fuego que consumió el vehículo.

Lee también

Personal de Bomberos de la Ciudad de México acudió al lugar y tras varios minutos de trabajos, sofocaron las llamas.

De acuerdo con el Heroico Cuerpo de Bomberos se trató de un auto abandonado.

No se reportaron personas lesionadas por el incidente, confirmó Bomberos capitalinos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]