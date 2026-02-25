La madrugada de este miércoles un auto se incendió en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

El coche se encontraba estacionado sobre la calle Norte 94, en la esquina con Oriente 171, en la colonia Esmeralda.

Se desconoce qué originó el fuego que consumió el vehículo.

Lee también Vacunación contra sarampión en la UNAM; estudiantes y trabajadores acuden sin filas

Personal de Bomberos de la Ciudad de México acudió al lugar y tras varios minutos de trabajos, sofocaron las llamas.

De acuerdo con el Heroico Cuerpo de Bomberos se trató de un auto abandonado.

No se reportaron personas lesionadas por el incidente, confirmó Bomberos capitalinos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL