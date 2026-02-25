“Yo creo que lo más importante es vacunarnos, a mí me dan mucho miedo las inyecciones, pero enfermarme me da más miedo”, dijo Megan Montiel, de 24 años, después de aplicarse la vacuna contra el sarampión.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló un módulo de vacunación contra el sarampión en el Centro de Exposiciones y Congresos, el cual opera de 09:00 a 17:00 horas y estará disponible hasta el 26 de febrero.

Sin filas largas ni aglomeraciones, estudiantes, trabajadores, docentes y vecinos de la zona han acudido al espacio para recibir la dosis.

Los visitantes comentan que la afluencia no ha sido masiva a comparación de otros espacios de vacunación, sin embargo el flujo de personas se mantiene constante a lo largo del día.

Megan explicó que decidió vacunarse porque vive con personas adultas mayores, lo que incrementa su preocupación ante posibles contagios.

“Mis papás ya están grandes y, bueno, en teoría ellos ya no se pueden vacunar, pero si yo me cuido, los cuido a ellos”, comentó.

Germán Mora acudió al módulo junto a su hijo, Álvaro Mora, de 16 años, luego de enterarse de la jornada a través de comentarios entre trabajadores, ya que él labora en la universidad.

“Me dieron la noticia y corriendo traje a mi hijo, porque sí está bien difícil la situación y nosotros que andamos a veces en la calle”, señaló.

Comentó que llevaba una semana intentando aplicarse la vacuna, pero no había tenido oportunidad. Su esposa logró vacunarse en una estación del Metro; sin embargo, cuando él y su hijo acudieron, el módulo ya no se encontraba instalado.

“A mí sí me dan como cosas las inyecciones y eso, no diría que es padre, pero está bien porque me cuido”, expresó Álvaro.

Por su parte, Fabiola Menzona, fisioterapeuta especializada en personas adultas mayores, explicó que procura ser muy cuidadosa con su salud, ya que lo considera una responsabilidad profesional.

“Trato a adultos mayores y ellos o están débiles o cuidan a niños o cosas así, y es muy de tacto. Entonces es una cuestión de responsabilidad”, afirmó.

Agregó que la vacunación no solo protege de manera individual, sino que también ayuda a reducir riesgos para las poblaciones más vulnerables con las que convive diariamente, por lo que hizo un llamado a aprovechar los espacios disponibles.

Además, detallo que el proceso fue bastante rápido y esperaba realizar incluso horas como lo había hecho anteriormente.

"Rapidísimo, la otra vez me hice como 4 horas" recordó.

