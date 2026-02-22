"Decidí vacunarme hoy porque se me facilita, porque otros días trabajo, y decidí hacerlo porque, a pesar de que me vacuné de niña, quiero prevenir", dijo Fernanda, luego de recibir la inmunización contra el sarampión en el módulo ubicado en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El kiosko forma parte de los centros de vacunación con horario ampliado, de 10 de la mañana hasta la medianoche, anunciados el viernes 20 de febrero por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Durante su primer día en funciones, el sábado 21 de febrero, el centro estuvo instalado gran parte de la jornada en el estacionamiento de la escuela del IPN, sin embargo, debido a las fuertes rachas de viento registradas por la noche, se reubicaron en el pasillo de uno de los edificios para continuar la inmunización, confirmó personal de Gobierno.

Continúa jornada de vacunación en la CDMX (22/02/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Dayan asistió al kiosco acompañada de su novia la noche del sábado, debido a que el horario ampliado coincidió con sus descansos y porque la alcaldía Gustavo A. Madero es de las que más casos de sarampión ha registrado.

"Yo vine porque como trabajo en un restaurante y este es un horario que tengo libre, la que nos avisó fue la mamá de mi novia y como he escuchado que aquí en la alcaldía ha habido más contagios, de una vez", aseguró.

Franco se enteró de la instalación del módulo a través de la página electrónica del IPN, narró que se vacunó este sábado aprovechando el horario vespertino.

"Por cuestiones de tiempo no había podido, ahorita que ya es noche, ya pude, porque en la tarde ando ocupado, estoy en un curso para la universidad", dijo el estudiante, que iba acompañado de su padre.

Mientras que los hermanos Andrea y Arturo, se inmunizaron tras varios intentos en otros lugares de la alcaldía.

"Es que íbamos a otros puestos y había mucha gente y fuimos al centro de salud por la casa y ya no alcanzamos, pero nos enteramos de este puesto y ya por fin lo conseguimos", afirmó Andrea.

Personal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México aseguró que en el kiosco se recibieron 4 mil dosis, sin embargo, al corte de las 9 de la noche, habían aplicado mil 360.

En el lugar, el personal que aplicó la inmunización se organizó en cuatro estaciones de vacunación.

Continúa jornada de vacunación en la CDMX (22/02/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

El tiempo estimado entre los asistentes al punto de vacunación, aseguraron, fue de entre 10 y 15 minutos.

El horario donde más personas asistieron buscando una dosis fue de las 5 a las 7 de la tarde, informó el personal médico.

El centro de vacunación estará instalado hasta el domingo primero de marzo.

