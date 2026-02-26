Tlalnepantla, Méx.— Ante la reducción de más de 50% de feminicidios, la Secretaría de las Mujeres del Estado de México inició la evaluación para determinar la permanencia de 11 municipios bajo alerta de violencia de género.

La titular de la dependencia, María Esther Rodríguez, indicó que los resultados del análisis de si seguirá dicha alerta podrían darse a conocer en el marco del Día Internacional de la Mujer, es decir el domingo 8 de marzo.

“Cercano a esa fecha se definirá si se mantiene o se modifica la lista de municipios con alerta de violencia de género”, expresó.

Informó que mientras en 2020 se registraron aproximadamente 156 feminicidios al año en la entidad, en 2025 la cifra fue de 51 casos.

“El delito de feminicidio está a la baja, en este 2026 tenemos una gran baja de 26.5%. Recordemos que en 2020 eran 156 feminicidios aproximadamente por año, bajó en 2025 y este 2026 también la tendencia es a la baja”, dijo.

María Esther Rodríguez enfatizó que “el delito de feminicidio se ha reducido en más de 50%, esto es por el gran trabajo que ha hecho nuestra gobernadora, trabajando con todas las instituciones”.

Respecto a la revisión de los municipios con alerta de género, Esther Rodríguez, explicó que se realiza de manera anual y contempla el análisis de distintos indicadores, principalmente la incidencia de feminicidios, para definir si algún municipio puede salir del mecanismo de alerta o, en su caso, si es necesario incorporar a otro.

Precisó que actualmente son 11 los municipios que permanecen bajo este esquema, donde se concentran acciones específicas financiadas con recursos federales y estatales para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

La funcionaria detalló que parte del presupuesto se destina a programas integrales de acompañamiento sicológico, jurídico y social, además de estrategias territoriales en zonas consideradas prioritarias.

De acuerdo con datos del gobierno del Estado de México, los municipios con alerta de género son: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.

“La situación de la mujer no es sencilla, pero créanme que estamos haciendo grandes actividades para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Hoy las mujeres tienen oportunidades, hoy las mujeres tienen derechos pero nos falta mucho, estamos trabajando. Las indicaciones de la gobernadora es trabajar en los rincones más alejados del Estado de México para darle bienestar a todas las mujeres”, señaló.

Rodríguez indicó, además, que como parte de los proyectos para erradicar la violencia contra la mujer están en operación cuatro Ciudades Mujer en la entidad, así como 37 Centros LIBRE distribuidos en distintos municipios.

Para este año, dijo, se prevé la apertura de 10 Centros LIBRE más en distintos municipios, sin precisar las localidades.