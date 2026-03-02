Reynosa, Tamaulipas.- Mauricio Treviño, secretario de Economía del ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas perdió la vida en un accidente automovilístico en la carretera Ciudad Victoria cerca de San Fernando.

El accidente se registró en el kilómetro 162, cuando la unidad en la que viajaba como copiloto se estrelló contra un tractor agrícola.

Se informo que el funcionario, regresaba a Reynosa tras participar en un evento en Ciudad Victoria y en el trayecto se impactaron con la unidad.

Muere secretario de Economía de Reynosa en accidente carretera (02/03/2026). Foto: Especial

Paramédicos de Protección Civil de San Fernando acudieron al lugar de los hechos y desafortunadamente, el funcionario ya no contaba con signos vitales.

En el accidente resultó con lesiones de consideración Everardo Salinas, colaborador del secretario quien fue trasladado a una clínica de San Fernando para su atención médica.

Treviño Garza, impulsó los programas de empleo en el ayuntamiento, así como el trabajo coordinado con empresas nacionales e internacionales para fomentar el desarrollo económico de esta frontera.

