El político veracruzano y aspirante a la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación, Gonzalo Guízar Valladares, denunció que en los últimos años ha crecido la desconfianza social en la fiscalización de recursos público debido a la percepción de impunidad y a la limitada eficacia de los mecanismos de fiscalización.

Como ejemplo, mencionó que en algunos ejercicios fiscales se presentan entre 15 y 20 denuncias penales derivadas de auditorías, lo que –dijo- refleja problemas estructurales en el control del gasto público.

Guízar Valladares consideró que la fiscalización no debe limitarse únicamente a detectar irregularidades o verificar si el recurso se ejerció conforme a la ley, sino que debe evaluar el impacto social de la inversión pública y de las acciones gubernamentales.

Por ello, dijo que es necesario reforzar la independencia institucional y el rigor técnico de los órganos fiscalizadores, ya que estos principios pueden verse debilitados por intereses políticos o prácticas de favoritismo dentro de las instituciones.

Consideró que el principal reto de la fiscalización en México es recuperar la confianza ciudadana en el manejo de los recursos públicos y orientar la revisión del gasto gubernamental hacia resultados que impacten directamente en el bienestar social.

En conferencia, dijo propuso para fortalecer el sistema de fiscalización orientar los procesos hacia la prevención de irregularidades, aplicar sanciones ejemplares para combatir la impunidad y aprovechar herramientas tecnológicas y análisis de datos que permitan mejorar la vigilancia del uso de los recursos públicos.

Afirmó que la fiscalización superior debe consolidarse como un instrumento institucional que contribuya al bienestar de la sociedad, privilegiando la prevención de malas prácticas y la eficiencia en la administración del gasto público.

“Estamos privilegiando la corrección y no la prevención”, advirtió.

