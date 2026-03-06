Aspirantes a ocupar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunciaron que el órgano está derruido, hace fiscalizaciones a modo, sin consecuencias y tiene carencias importantes.

Lo anterior, durante la primera ronda de entrevistas de las personas que se registraron para sustituir en el cargo a David Colmenares para el periodo 2026-2034.

En el primer día se programaron 42 entrevistas, pero sólo asistieron 34 personas.

Gerardo Lozano Dubernard, exauditor especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, denunció que al interior priva la “fiscalización sin consecuencias”, por lo que prometió auditorías transparentes y cercanas al pueblo.

Destacó una trayectoria de 32 años como auditor externo y en la ASF, y explicó que su renuncia en 2024 derivó de una inconformidad por una modificación al reglamento, que le impidió seguir interponiendo denuncias penales.

“Estábamos denunciando y un cambio en el reglamento nos quita las facultades para denunciar. Yo detoné la primera auditoría en toda la historia del Infonavit y hubo presiones, inclusive el Infonavit se amparó y se ganó en la Suprema Corte este amparo. De este caso se recuperaron 2 mil millones de pesos de una empresa que había sido indebidamente indemnizada. Hoy estamos en presencia de una fiscalización sin consecuencias, y eso quiere decir que es una fiscalización que hace más auditorías, pero presenta menos denuncias”, dijo.

Muna Dora Buchahin, exdirectora forense de la Auditoría Superior de la Federación, ofreció realizar una reestructuración en cinco años, en caso de ser elegida.

En su entrevista con integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, propuso realizar una depuración en la institución, porque aseguró que existe corrupción al interior y falta capacitación para realizar la fiscalización del gobierno y las entidades federativas.

“Es que dicen ‘hay que dotar de dientes’, no, no es de dientes, la auditoría no sanciona, necesitamos poner límites, pero tener los elementos para ser predictivos. Yo creo que tendríamos que generar que las personas que estén y que vayan ya a entrar, porque hay que hacer una depuración de personal, sin duda alguna, porque está plagada de corrupción, tendríamos que hacer seis meses intensivos para cada uno, pero seis meses con la UNAM, con un programa especial para hacer auditores realmente fiscalizadores en estos temas”, expresó.

Emilio Barriga, exauditor especial en Gasto Federalizado de la ASF, refirió que se deben equilibrar el número de auditorías que se realizan a las entidades y las del gobierno federal.

El aspirante afirmó que la experiencia que le dio trabajar durante ocho años en la Auditoría Superior de la Federación, le permitirá encontrar las deficiencias en su operación y resolverlas.