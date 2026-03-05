Gerardo Lozano Dubernard, exauditor especial de cumplimiento financiero de la Auditorías Superior de la Federación (ASF), denunció que actualmente, al interior del máximo órgano fiscalizador del país se priva la “fiscalización sin consecuencias”, por lo que prometió auditorías transparentes y cercanas al pueblo.

Al comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la ASF, en la Cámara de Diputados, el aspirante para encabezar la Auditoría Superior, destacó una trayectoria de 32 años como auditor externo, así como su trabajo como auditor especial de seguimiento financiero de mayo a 2018 a noviembre de 2024, en el que destacó la realización de mil 56 auditorías que dieron lugar a 2 mil 400 pliegos de observaciones por más de 115 mil millones de pesos.

“Me tocó presentar 136 denuncias penales por casi 20 mil millones, y esto incluye la compra de las plantas chatarras de Fertinal y de Agronitrogenados; también denunciamos el socavón y otras varias en donde también contra la empresa Odebrecht”, declaró.

El aspirante explicó que su renuncia, en el año 2024, derivó de una inconformidad por una modificación al reglamento de la ASF que le impidió seguir interponiendo denuncias penales.

“Estábamos denunciando y un cambio en el reglamento nos quita las facultades para denunciar. Yo detoné la primera auditoría en toda la historia del Infonavit y hubo presiones, inclusive el Infonavit se amparó y se ganó en la Suprema Corte de Justicia este Amparo. De este caso se recuperaron 2 mil millones de pesos de una empresa que había sido indebidamente indemnizada. Hoy estamos en presencia de una fiscalización sin consecuencias, y eso quiere decir que es una fiscalización que hace más auditorías pero presenta menos denuncias”, expresó.

Lozano Dubernard puntualizó que solo de las cuentas públicas de 2021 al 2023, donde se realizaron 6 mil 325 auditorías y se emitieron 5 mil 200 pliegos de observaciones por 89 mil millones, “hay únicamente tres denuncias”.

Criticó que actualmente, el Auditor Superior pueda mover el reglamento a su antojo, sin pedirle permiso a nadie: “Yo creo que es un asunto que debemos corregir, y el reglamento debe de ser corregido por un órgano colegiado para fortalecer a la institución y no para debilitarla”.

Propuso la creación de un Consejo de Dirección facultado para modificar el reglamento, devolver la facultad de denuncia a las áreas auditoras, así como recuperar las entidades de fiscalización superior.

Aseguró que de llegar a cargo, garantizará que la fiscalización “tenga consecuencias”.

“Eso es lo que debe de generar un Auditorio Superior. La impunidad es el alimento de la corrupción, cuando alguien se sabe que puede cometer actos de corrupción y va a quedar impune, es una motivación para seguir incurriendo en actos de corrupción, y ese será mi gran aporte, hacer cambios en la Auditoría Superior para alcanzar la meta de cero impunidad. Hagamos una Auditoría más transparente y más cercana al pueblo”, concluyó.

