Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, deberá indemnizar a la periodista Lourdes Mendoza, por el daño moral que le causa al acusarla, sin ofrecer pruebas, de recibir sobornos en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

En sesión de este miércoles, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la sentencia de un juez de la Ciudad de México, que ordena al exfuncionario pagar a la mencionada periodista por las declaraciones que realizó ante la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de la investigación en el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Lee también Higinio Martínez asume cargo de vicecoordinador de senadores de Morena; reafirma que su compromiso es ayudar a Sheinbaum

Lourdes Mendoza, durante la presentación de su libro Con la frente en alto testimonio contra la impunidad el pasado 19 de enero 2023. Foto: Cuartoscuro

Al respecto, la periodista Lourdes Mendoza afirmó que la “justicia a veces tarda, pero llega. Hoy es verdad legal, Emilio Lozoya Austin, me difamó. El criminal confeso, el mal hijo, mal hermano, mal esposo y mal padre. El que no le pagó a sus abogados @coellotrejomx cuando le pidieron pruebas de sus dichos. El que para salvarse no dudó en cambiar el rumbo de 17 familias imputándonos mentiras y dañándolas en su honor y trayectorias, el chicanero que intentó retrasar su sentencia final, perdió la @SCJN hoy puso en punto final 9 - 0 por UNANIMIDAD . Gracias @JovitaCoello Grs a la familia Coello Trejo”, señaló en una red social.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr/em