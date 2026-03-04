El senador Higinio Martínez Miranda asumió desde este miércoles el cargo de vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, anunció el líder de la bancada, Ignacio Mier.

“Se reintegró el senador Higinio Martínez, senador por el Estado de México. Él era vicecoordinador, de hecho, pero tenía que ser ratificado por el grupo y hoy encontró el apoyo unánime para que fuera ratificado conforme a la separación que él había hecho antes”, indicó en entrevista.

Por su parte, el senador Martínez Miranda afirmó que en su nuevo cargo tiene el compromiso, desde que estuvieron juntos en campaña, de ayudar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Mi trabajo en el Senado es respaldar la agenda de la Presidenta, porque eso me comprometí en la campaña. Entonces, respaldar su agenda aquí, no solo como Senado, sino ahora como vicecoordinador del Grupo Parlamentario. Eso es algo que tengo que hacer, y lo tengo que hacer bien”, apuntó.

Informó que también se incorporará a la Junta de Coordinación Política, desde donde ayudará a que la comunicación y los acuerdos se den en mejores condiciones con los grupos parlamentarios.

Higinio Martínez ya fue vicecoordinador de Morena en la legislatura pasada, durante la presidencia de la Jucopo del entonces senador Ricardo Monreal.

“En este caso le ayudé mucho desde el principio, y esa experiencia que tengo la quiero aportar para ayudar no solo en la parte legislativa, que es la fundamental al trabajo legislativo, a que todos los senadores tengamos oportunidades de que se lleven a cabo los acuerdos, sino también los temas interiores del grupo, toda la vida diaria que se da en una comunidad tan amplia como es el Senado de la República, donde aquí estaremos seis años la mayoría, es más que una carrera profesional”, señaló.

