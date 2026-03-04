Fuentes confirmaron a EL UNIVERSAL que esta tarde salió de Palacio Nacional la tan esperada reforma electoral; en breve la Cámara de Diputados recibe el documento.

Hoy por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hay un Plan B en caso de que la reforma no sea aprobada, en especial si hay rechazo de los partidos aliados de Morena, el Partido Verde y el PT.

Quien entrega el documento es Juan Ramiro Robledo.

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, recibe la iniciativa de la reforma electoral (04/03/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Cámara de Diputados recibe reforma electoral

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, recibió de manera formal la iniciativa presidencial en materia de reforma electoral.

En un acto público, informó que el proyecto plantea reformar 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.

"En este momento estamos recibiendo la iniciativa de la presidenta de la República a propósito de la Reforma electoral. Contiene una iniciativa para reformar 11 artículos de la constitución. Como ustedes saben esta iniciativa es una iniciativa trascendente que ha ocupado ya por tres meses este espacio deliberativo en público, y hoy con este documento inicia el proceso legislativo de manera formal", expresó.

Adelantó que en unos minutos dará publicidad a la iniciativa en el pleno y de inmediato se turnará comisiones.

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, recibe la iniciativa de la reforma electoral (04/03/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

"En este momento estamos en sesión, vamos a dar cuenta de las y los diputados de esta iniciativa para que sea recibida por parte de la Presidencia de la República para que iniciemos todo el proceso legislativo, se turnará a comisiones y una vez que la deliberación sede en esta comisión continuaremos en el pleno con su trámite... ...es una iniciativa que claramente ha ocupado la conversación pública y por tanto, para su máxima publicidad, en este momento instruyo al área de servicios parlamentarios para que podamos inscribirla a la gaceta inmediatamente y todos los ciudadanos puedan conocer esta propuesta".

#AlMomento 🚨 La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, recibió la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.



📹 #VIDEO: Enrique Gómez | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/Yh6IDAfjFu — El Universal (@El_Universal_Mx) March 4, 2026

Diputados inician proceso de análisis

Tras la llegada de la reforma electoral a la Cámara de Diputados, el documento será escaneado y publicado en la Gaceta Parlamentaria, y será turnada de inmediato a las comisiones de Reforma Política-Electoral, y de Puntos Constitucionales, en la sesión ordinaria que se lleva a cabo en este momento.

“Es una iniciativa trascendente que ha ocupado ya por tres meses este espacio deliberativo público, y hoy con este documento, con esta iniciativa inicia el proceso legislativo de manera formal. En este momento estamos en sesión, vamos a dar cuenta a las y los diputados que esta iniciativa se ha recibido, por parte de la Presidencia de la República para qué iniciemos todo el proceso legislativo”, dijo la presidenta de la Mesa Directiva.

