La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que antes de la Cuarta Transformación, los presidentes en turno elegían a los legisladores plurinominales y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que ahora, se plantea que sean elegidos a través del voto popular.

“Antes jalaban al presidente del partido político de oposición y decían: ‘Oye, pon a Fulano, no pongas a Mengano’. Ese era el poder de los presidentes, ahora no. Yo renuncio a poner cualquier plurinominal, que lo ponga este el pueblo. Igual que los ministros, renuncio a decidir qué ministro, que lo ponga la gente. Si eso no es democracia, entonces ¿qué es democracia?”, cuestionó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 4 de marzo, explicó que la propuesta en la reforma electoral, establece que los partidos políticos sean un medio para la representación popular, más no un fin en sí mismo. Por lo que los líderes de cada partido no deberían determinar quiénes serán los diputados o senadores plurinominales.

“Ellos no tienen porqué ser definidos por una lista de unos cuantos o de una persona que palomea este sí, este no, este sí, este no. El presidente del PRI si quiere volver a ser plurinominal, pues tendría que ir a buscar el voto con la gente. El coordinador del PAN en el Senado de la República, ya va va a ser muy difícil que pasen 6 años en el extranjero y luego lleguen de plurinominales”, dijo la mandataria.

Señaló que los cambios propuestos buscan que cada político debe representar a su partido con el respaldo de la población. Reiteró que antes de la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador, los mandatarios elegían a los plurinominales y a los ministros de la Corte.

“Es que dicen que es el ‘partido de Estado’. No, al revés, antes los presidentes, antes de la transformación, decidían hasta los diputados plurinominales. Decidían a los ministros de la Corte. A veces hasta decían los plurinominales de los partidos de los que no habían llegado”, afirmó la Jefa del Ejecutivo.

jc/apr