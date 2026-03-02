El Partido Acción Nacional (PAN) no dará un solo voto a la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum porque no incluye sanciones drásticas a partidos y candidatos que reciban dinero del crimen organizado, aseguró el coordinador de la bancada blanquiazul en el Senado, Ricardo Anaya Cortés.

En entrevista, no descartó formar un bloque incluso con el PT y el Partido Verde para impedir que la iniciativa prospere, aunque remarcó que el PAN “tiene sus propias razones para no acompañar esta farsa de dizque reforma electoral, que lo único que busca es que el narco pueda seguir participando en las elecciones de manera impune y que el partido en el poder, en este caso Morena, tenga más fuerza y más control del que ya de por sí tiene”.

“Quienes tengan convicciones para ir en contra de la reforma, pues por supuesto que van a encontrar en el PAN a un aliado, pero aquí cada grupo parlamentario se tendrá que hacer cargo de sus propios votos”, sostuvo.

Insistió en que Acción Nacional va a votar en contra de la reforma electoral entera, “porque Morena se niega a establecer sanciones radicalmente severas a los partidos y a los candidatos que reciban dinero del narco, que reciban dinero del crimen organizado”.

“Morena no entiende que las reformas no son para darle más poder al partido en el gobierno. Las reformas son para resolver problemas y el verdadero problema de nuestra democracia es que el narco pone candidatos, es que el narco financia campañas”, enfatizó.

“Mientras no se establezca que van a perder el registro los partidos que reciban dinero del narco, nosotros no le vamos a dar un solo voto a un solo artículo de esa reforma, lo queremos dejar absolutamente claro”, remató.

Dijo que la reforma del Ejecutivo no está diseñada para resolver un problema de nuestra democracia, como es la intervención del narco. “La reforma está diseñada para que el partido oficial tenga más poder. Por eso tienen razón, quienes la califican de regresiva”, concluyó.

