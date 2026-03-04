La diputada Laura Ballesteros (MC) presentó una iniciativa de reforma a los artículos 52 y 56 de la Constitución para hacer obligatorio que los diputados federales y senadores trabajen 48 horas a la semana, y dicha jornada se reduzca a 40 horas en 2030, como fue aprobada la reforma laboral.

"Si el pueblo no descansa, si al pueblo no se le otorgó esa jornada laboral, aquí se tiene que poner el ejemplo y hacer lo que se está aprobando para la gente. No puede ser que en esta Cámara de Diputados, los legisladores no puedan venir a trabajar ni dos días seguidos, se tomen todo el resto de la semana de vacaciones, pero sí quieran a la gente hacerle trabajar 48 horas”, dijo.

En conferencia de prensa, detalló que su iniciativa también contempla modificar la Ley Orgánica del Congreso y su reglamento, y contempla el descuento proporcional de la dieta y demás prerrogativas correspondientes si los legisladores no cumplen.

“Si no quieren venir a trabajar, váyanse y que vengan sus suplentes. La jornada deberá comprender la asistencia y participación efectiva en las sesiones del pleno, reuniones de comisiones, comités y grupos de trabajo, así como elaboración de análisis, de estudio, dictaminación y discusión legislativa, y lo van a tener que comprobar con reportes”, explicó.

Ballesteros expuso que más del 30% de los diputados federales no han presentado una sola iniciativa de reforma en lo que va de la actual Legislatura.

“Cada vez que tenemos sesión, tenemos aproximadamente un 20% de las ausencias y no hay votación, prácticamente todos los miércoles, desde que inició esta legislatura, son en sesiones semipresenciales”, lamentó.

