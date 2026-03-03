La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enviará este miércoles la propuesta de la reforma electoral a la Cámara de Diputados, confirmaron legisladores tras concluir la reunión en Palacio Nacional.

A su salida después una reunión de cerca de dos horas con la mandataria federal y la Comisión Presidencial, el coordinador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, confirmó que será este miércoles cuando la Presidenta envié al Poder Legislativo la propuesta de la reforma electoral.

"(Será) enviada a la Cámara de Diputados, gracias", dijo a su salida.

"¿Mañana-miércoles-(se envía) a Cámara de Diputados?", se le preguntó al senador y contestó: "Sí".

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que "habrá un debate racional, civilizado, sensato, serio sobre el contenido de la iniciativa de la reforma electoral presidencial".

"A partir que llegue mañana la iniciativa, comenzará todo el proceso, legislativo, propio de una reforma constitucional del nivel de la que se está planteando", y aclaró que en caso que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) o Partido del Trabajo (PT) no apoyen la propuesta no habria ruptura con estos partidos.

La mañana de este martes, durante su conferencia matutina, Sheinbaum adelantó que haría la última revisión del proyecto, el cual busca presentar este miércoles ante el Congreso de la Unión.

