A dos meses de que se renueve la presidencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a cargo de David Colmenares, el vicecoordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, denunció que la actuación reciente del máximo órgano fiscalizador del país “revela la existencia de riesgos, debilidades y problemas estructurales”, así como la implementación de una agenda política “basada en intereses propios”.

“Es urgente reconstruir el sistema nacional de auditorías y fiscalización. En los últimos años ha disminuido la importancia de la ASF como organismo facilitador de la rendición de cuentas, al imponer una agenda política basada en intereses propios”, declaró.

A través de un comunicado, Ramírez Cuéllar recordó que la ASF desempeña un papel central en el sistema de fiscalización y rendición de cuentas en México, al ser el órgano encargado de revisar el uso de los recursos públicos federales y de contribuir al control democrático del gasto.

Lee también Noroña se lanza contra ministros de la Corte por devolver camionetas blindadas; fue una “torpeza inconmensurable”, afirma

El legislador mencionó que “la evidencia muestra una brecha significativa entre la identificación de sectores estratégicos y la proporción del presupuesto efectivamente auditado, así como omisiones relevantes en ámbitos de alta complejidad y riesgo, lo que plantea cuestionamientos sobre la capacidad real de la ASF para prevenir irregularidades, combatir la corrupción, fortalecer la rendición de cuentas y garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos”.

Asimismo, manifestó que es indispensable sancionar con rigor a quienes hacen mal uso del presupuesto federal y estatal.

Al recordar que existen dos iniciativas en materia de fiscalización superior, Ramírez Cuéllar apuntó que el actual modelo presenta fallas que obstaculizan una rendición de cuentas eficaz, entre ellas, déficit de participación ciudadana en el proceso de designación del titular; “concentración de decisiones estratégicas en la figura titular”; y riesgo de captura y falta de renovación por reelección, “por el incentivo potencial a la concentración de poder y a la perpetuación de intereses con una reelección, con efectos sobre independencia e imparcialidad”.

Lee también CNDH emite recomendación al DIF de Nuevo León por posible abuso sexual infantil en 2022; exige dar seguimiento a denuncias

El diputado de Morena también dijo que al interior de la ASF impera la ausencia de reglas contra el nepotismo, “considerando que el marco normativo actual no prohíbe explícitamente que el titular de la ASF tenga vínculos familiares con altos funcionarios de los tres poderes, lo que plantea riesgos severos de conflictos de interés”.

Alfonso Ramírez Cuéllar. Foto: X @aramirezcuellar

En cuanto al desempeño técnico de la institución, aseguró que existen procesos con vulnerabilidades específicas, como la baja cobertura en sectores estratégicos (Pemex, Defensa Nacional) o en las asociaciones con el sector privado, y la escasa atención a riesgos puntuales de corrupción (adquisiciones, obras públicas, entregas directas de recursos).

“Además, los actuales plazos son excesivos, pues actualmente los procesos de fiscalización toman casi dos años desde el inicio del ejercicio fiscal hasta el informe general, lo que retrasa la identificación y corrección de irregularidades”, indicó.

Lee también Laura Itzel Castillo anuncia agenda del Senado; destacan ratificación de Gertz Manero como embajador e informe de CNDH

El vicecoordinador de Morena afirmó que “la Auditoría Superior opera con baja oportunidad, lo que debilita el efecto preventivo y correctivo, y favorece la normalización de observaciones que no detonan acciones inmediatas”.

Finalmente, el diputado manifestó que el fortalecimiento de las sanciones es fundamental para disminuir la persistencia de irregularidades: “En 2022, por ejemplo, sólo el 4.3% de las investigaciones por corrupción llegó ante un juez, lo que refleja que el trabajo de detección no siempre se traduce en sanciones efectivos”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em