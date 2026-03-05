Muna Dora Buchahin, exdirectora forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien se postuló para participar en el proceso de elección del titular de la entidad fiscalizadora para el periodo 2026-2034, ofreció realizar una reestructuración en cinco años, en caso de ser elegida.

“Tiene que haber una plataforma nacional de auditoría pública, tiene que haber un plan estratégico con todas las áreas, en las que se puede implementar en cinco años, por lo menos, porque sería imposible que yo venga y les diga que en dos años. Hay que empezar desde cero, está derruido y el modelo es obsoleto”, afirmó.

En su entrevista con integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, propuso realizar una depuración en la institución, porque aseguró que existe corrupción al interior, y falta capacitación para realizar la fiscalización del gobierno y las entidades federativas.

“Es que dicen: hay que dotar de dientes, no, no es de dientes, la Auditoría no sanciona, necesitamos poner límites, pero tener los elementos para ser predictivos. Yo creo que tendríamos que generar que las personas que estén y que vayan ya a entrar, porque hay que hacer una depuración de personal, sin duda alguna, porque está plagada de corrupción, tendríamos que hacer seis meses intensivos para cada uno, pero seis meses con la UNAM, con un programa especial para hacer auditores realmente fiscalizadores en estos temas”, expresó.

La exdirectora de la ASF, que investigó la Estafa Maestra, también delineó que en su plan de trabajo plantea crear un área de inteligencia financiera en la ASF.

“Yo crearía un área de inteligencia financiera al interior, de producir información de inteligencia a partir de los datos que existen y que nadie tiene, nada más los usan de una manera aleatoria, a este futuro que yo veo que ese sí sería en unos dos años, basado en inteligencia institucional, análisis de datos, investigación financiera y la cooperación interinstitucional. Vamos a hacer una planeación basada en riesgos, conforme al modelo internacional de INTOSAI”, detalló.

La también doctora en Derecho refirió a los diputados que “no pertenezco a ningún partido, soy alguien técnica, a mí no me interesa venir por un hueso, jamás, pueden preguntar, no vengo a ver de qué lado brinco a otro, no, yo vengo a servir al país”.

