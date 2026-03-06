Durante su entrevista con integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, David Colmenares, titular de la ASF, y quien busca su reelección por ocho años más, propuso reducir las auditorías al gasto federalizado, es decir, a entidades federativas y municipios.

“Estamos preocupados por hacer algunos ajustes, algunos cambios, y revisar si en todos los casos es necesario que tengamos tantas auditorías, por ejemplo, en el caso de gasto federalizado, cuando a veces resulta más oneroso que lo que se recupera, mejor la capacitación y la presencia permanente con ellos. Ahorita estamos a la mitad, lo que queremos hacer es una revisión para ver si, efectivamente, tiene sentido que sigamos revisando, a veces, municipios muy pequeños”, explicó.

Los diputados cuestionaron al auditor superior sobre la baja recuperación de recursos durante su gestión (2018-2026), a lo que respondió: “Hemos estado trabajando para hacer no más auditorías, sino mejores auditorías”.

“En primer lugar, y no juzgo al pasado, simplemente se hacían muchas observaciones, se hacían muchas denuncias, se presumía lo que estabas observando y cuando terminaba el ciclo del proceso, estaban realmente recuperando muy poco. Lo que nosotros empezamos a hacer, hoy tenemos un área jurídica muy competente... lo que hemos logrado es tener una gran comunicación con las entidades que tienen que ver con esto”, dijo.

Incluso, afirmó que “no hacemos denuncias, por hacer denuncias”, pero que en casos extraordinarios, como el desvío de recursos en Segalmex, es necesario interponerlas.

“Hemos buscado más recuperar los recursos, que meterlos a la Tesorería de la Federación, obviamente, ha habido casos como el de Segalmex, por ejemplo, que ha sido castigado severamente y con oportunidad, porque era tan evidente lo que estaba pasando en Segalmex, que teníamos que hacerlo”, refirió.

