La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó a través de sus redes sociales que sostuvo una conversación con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lo anterior con el objetivo de dar seguimiento a proyectos conjuntos en materia de desarrollo económico, educación y ciencia entre ambas naciones.

“Platicamos con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para dar seguimiento a los proyectos conjuntos de desarrollo económico, educación y ciencia. Siempre es un gusto”, escribió.

El intercambio ocurre meses después de que el mandatario brasileño invitara públicamente a Sheinbaum a realizar una visita oficial a Brasil, como parte del fortalecimiento de la relación estratégica entre ambos gobiernos y del impulso a una mayor integración regional.

Desde el inicio de su administración, la presidenta mexicana ha señalado la importancia de consolidar la cooperación con América Latina, particularmente con Brasil, considerado uno de los principales socios políticos y económicos de México en la región.

Al respecto, Luiz Inácio Lula da Silva indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum estará de nueva cuenta en Brasil entre junio y julio de este año.

El presidente de Brasil dio a conocer que Sheinbaum Pardo aceptó la invitación que le hizo para visitar esa nación, en una llamada telefónica que sostuvieron este lunes.

“Este lunes hablé por teléfono con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para conversar sobre el fortalecimiento de las relaciones económicas entre nuestros países y la profundización de nuestra alianza bilateral, especialmente en el ámbito energético.

“Reiteré mi invitación a la presidenta Sheinbaum para que visite Brasil y sugerí organizar un evento empresarial que reuniera al sector privado de ambos países y explorara nuevas oportunidades de negocio. La presidenta aceptó la invitación para la visita, que se prevé tendrá lugar entre junio y julio de este año”, destacó en su cuenta de X.

