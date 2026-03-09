La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que durante marzo su gobierno realizará diversos reconocimientos a mujeres de distintos ámbitos de la vida pública, iniciativa que inició el pasado 8 de marzo con un homenaje a integrantes de las Fuerzas Armadas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el acto realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer tuvo como objetivo visibilizar la labor de las militares, un sector que, dijo, pocas veces ha sido reconocido públicamente.

“¿Por qué decidimos ir con las mujeres de las Fuerzas Armadas? Bueno, es un reconocimiento. Igual vamos a hacer reconocimiento a mujeres médicas, a mujeres científicas, a vecinas, a indígenas. Y en general, a las mujeres de las Fuerzas Armadas nunca se les había hecho reconocimientos”, expresó.

La titular del Ejecutivo federal destacó que las integrantes del Ejército y otras corporaciones cumplen una labor fundamental en la seguridad del país, al tiempo que enfrentan retos personales y familiares debido a las exigencias de su trabajo.

“Nos cuidan a todos y ellas también viven dificultades. Ayer, por ejemplo, estuve platicando después del evento con algunas de ellas; ya tienen hijos, hijas, obviamente sus parejas o cuidan de su familia y siempre están lejos de ellas y de ellos”, señaló.

Sheinbaum Pardo explicó que por estas razones se decidió iniciar con este sector la serie de homenajes que se realizarán a lo largo del mes, con el objetivo de visibilizar las contribuciones de mujeres en distintos ámbitos de la sociedad.

“Por eso decidimos hacerlo allí y en el mes vamos a seguir haciendo reconocimientos”, afirmó.

La presidenta también subrayó que reconocer la labor de las mujeres —tanto en la historia como en el presente— forma parte de una política para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

“Pienso yo que reconocer a las mujeres en la historia, en el presente y en el futuro es justicia. Y al haber justicia hay disminución de desigualdad, y al haber disminución de desigualdades se erradica la discriminación”, sostuvo.

