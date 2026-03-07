El Consejo Nacional de Morena rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al señalar que México es una nación soberana que no acepta amenazas ni tutelajes extranjeros para resolver problemas que requieren cooperación entre las naciones.

En el posicionamiento, el partido político reiteró su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la autodeterminación del país para definir su propia estrategia de seguridad.

El Consejo Nacional sostuvo que, bajo el liderazgo de Sheinbaum, el Estado mexicano está debilitando a las organizaciones criminales y cuenta con el respaldo mayoritario del pueblo de México.

📰 Pronunciamiento del Consejo Nacional de Morena en rechazo de las declaraciones del Presidente Donald Trump



🔗 https://t.co/J9rmxPKmD2 pic.twitter.com/mLm2Blg0n1 — Morena (@PartidoMorenaMx) March 7, 2026

Lee también México es "el epicentro de la violencia" de los cárteles: Trump; afirma que Sheinbaum es "muy buena persona"

En el documento, Morena afirmó que "cierra filas" con la mandataria federal y sostuvo que "frente la provocación debe prevalecer la unidad nacional, frente al insulto la dignidad soberana y ante cualquier amenaza la fuerza de un pueblo libre".

Trump acusa a México de ser “epicentro” de la violencia de cárteles

Las declaraciones del mandatario estadounidense se dieron en el marco de la cumbre Escudo de las Américas, realizada en Miami con líderes de derecha de Latinoamérica, donde planteó una estrategia regional contra los cárteles del narcotráfico.

Durante su intervención, Trump afirmó que México es el “epicentro de la violencia de los cárteles” y sostuvo que esas organizaciones están impulsando gran parte del “derrame de sangre y caos en el hemisferio”. También aseguró que Estados Unidos debe hacer con los cárteles lo mismo que hizo con el grupo terrorista ISIS en Medio Oriente.

El presidente estadounidense insistió en que su país hará lo que sea necesario para defender su seguridad nacional y al pueblo estadounidense, al considerar a los cárteles una amenaza y un “cáncer”. En ese contexto, reiteró que se deben erradicar esas organizaciones y afirmó que los cárteles “están dirigiendo México”.

Lee también "Cabeza fría", dice Sheinbaum ante dichos de Trump sobre México; "es el epicentro de la violencia", expresó el presidente de EU

Trump también volvió a mencionar que ha solicitado a la presidenta mexicana permitir ayuda para combatir a los cárteles, y señaló que la respuesta ha sido negativa. El mandatario ha llegado a plantear incluso la posibilidad de atacar con misiles a organizaciones del narcotráfico en territorio mexicano.

Trump mezcla críticas a México con halagos a Sheinbaum

Cabe mencionar que el presidente de Estados Unidos también se refirió a la mandataria mexicana durante sus declaraciones, en las que combinó críticas hacia la situación de seguridad en el país con comentarios positivos sobre la presidenta.

El mandatario estadounidense señaló que le agrada la presidenta mexicana y la describió como una muy buena persona, además de hacer comentarios sobre su voz y su apariencia durante sus declaraciones públicas.

“Me agrada mucho la presidenta Sheinbaum. Es una muy buena persona. Tiene una hermosa voz. Es una hermosa mujer”, declaró Trump al referirse a la jefa del Ejecutivo mexicano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/bmc