Movimiento MAGA utiliza videojuego de Pokémon para mensaje de propaganda; franquicia japonesa responde

El pasado jueves 5 de marzo se estrenó el nuevo Pokémon Pokopia para Nintendo Switch 2, un videojuego de simulación en el que los usuarios se convierten en una versión humana de Ditto, para reconstruir y devolverle el brillo a una ciudad desolada, a través de la reunión de materiales y fabricación de objetos, contrayendo un hogar cálido para cada Pokémon.

La Casa Blanca lanza meme de MAGA con Pokémon

Aunado a ello, la Casa Blanca compartió en su cuenta oficial de X una imagen propagandística con el slogan político del movimiento Make America Great Again "MAGA", popularizado por Donald Trump en sus campañas presidenciales. La imagen mostraba este lema en letras coloridas sobre el logotipo principal del último videojuego de la franquicia.

La publicación del Gobierno de Estados Unidos superó los 27 millones de visualizaciones y desató todo tipo de comentarios en redes sociales. Las críticas fueron las principales reacciones, pues los usuarios calificaron de inapropiado utilizar los elementos visuales del juego para difundir una ideología nacionalista y ultraconservadora.

La Casa Blanca compartió un meme para promover el movimiento MAGA, utilizando los elementos visuales de Pokémon. Foto: Captura de pantalla

¿Qué respondió la franquicia japonesa?

En respuesta, Sravanthi Dev, un portavoz de The Pokémon Company International, emitió un comunicado en el que se aclaró que la compañía no participó en la creación ni en la difusión del contenido. "Estamos al tanto de un contenido social reciente que incluye una imagen asociada con nuestra marca", señalaron para el medio The Hill.

Asimismo, detallaron que no se autorizó ni se dio permiso para el uso de la propiedad intelectual de la marca. "Nuestra misión es unir al mundo, y esta misión no está afiliada a ninguna postura ni agenda política", señalaron, deslindándose por segunda vez del tener una postura política determinada y colaborar con estas ideas.

Por su parte, Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, explicó previamente en qué consistía esta estrategia. "A través de publicaciones atractivas y memes explosivos, estamos comunicando con éxito la agenda extremadamente popular del presidente", destacó. En los últimos días se ha publicado videos de Call of Duty y GTA V referenciando el ataque a Irán.

Nacido en 1996 bajo la forma de un juego en la consola portátil de Nintendo, Pokémon se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial. Foto: ANTHONY WALLACE / AFP.

No obstante, esta no es la primera vez que sucede. En septiembre de 2025 la Casa Blanca también entró en disputa con la compañía, cuando el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos utilizó el famoso tema musical "¡Atrápalos ya!" del anime japonés para promover las redadas migratorias, los arrestos y deportaciones por agentes del ICE.

Estos videos mostraban tarjetas ficticias con los rostros de los detenidos, incluyendo sus nombres y los supuestos delitos cometidos, imitando el estilo de las tarjetas coleccionables de Pokémon. En respuesta, la compañía se desvinculó completamente del material, declarando que no se dio permiso para utilizar la música e identidad visual de la marca.

