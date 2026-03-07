Descubre la forma efectiva de eliminar las chinches de tu ropa; evita plagas en temporada de calor

La presencia de chinches en el hogar puede convertirse en un verdadero problema durante la temporada de calor, ya que en esta época es cuando estos insectos se reproducen con mayor rapidez.

Las chinches de cama son pequeños insectos que se alimentan de sangre y suelen esconderse en colchones, muebles, maletas y prendas textiles. Aunado a ello, algunos de los sitios donde suelen esconderse con facilidad es en la ropa, ya que en lugares como el transporte, espacios públicos o, incluso las escuelas pueden aparecer estos insectos y pegarse en cualquier prenda.

Si sospechas que tu ropa pudo entrar en contacto con estos insectos, actuar de inmediato es clave para evitar que la plaga se propague por toda la casa.

Aprende a combatir la plaga más persistente. Foto: Archivo - El Universal

¿Cómo eliminar las chinches de la ropa?

Una de las formas más efectivas para eliminar las chinches de la ropa es utilizar altas temperaturas, pues el calor es uno de los métodos más eficaces para acabar con estos insectos y sus huevecillos.

Primero, coloca toda la ropa sospechosa en bolsas selladas para evitar que las chinches se dispersen y posteriormente, lava las prendas en la lavadora con agua caliente, preferentemente a una temperatura superior a los 50 grados.

Después del lavado, es recomendable usar la secadora a temperatura alta durante al menos 30 minutos. El calor intenso ayuda a asegurar que no queden rastros de la plaga en las prendas.

Las chinches tiene facilidad para adaptarse en ambientes fríos y cálidos. Foto: Especial

Consejos para evitar chinches en la ropa

Además del lavado con agua caliente, existen otras medidas que pueden ayudarte a evitar plagas de chinches en casa:

Planchar la ropa a temperatura alta, especialmente en costuras y pliegues donde suelen alojarse.

a temperatura alta, especialmente en costuras y pliegues donde suelen alojarse. Guardar la ropa limpia en bolsas o contenedores herméticos.

en bolsas o contenedores herméticos. Aspirar con frecuencia clósets, colchones y alfombras.

con frecuencia clósets, colchones y alfombras. Evitar colocar ropa en lugares donde se sospeche presencia de chinches de cama .

. Después de viajar, revisa maletas y las prendas que utilizaste, ya que los hoteles o transportes pueden ser puntos de contagio.

¿Por qué aparecen más chinches en temporada de calor?

Tal como se explica anteriormente, en la temporada de calor las chinches tienden a reproducirse más rápido debido a las condiciones favorables de temperatura. Esto hace que las infestaciones puedan expandirse con mayor facilidad si no se detectan a tiempo.

Por esta razón, revisar periódicamente la ropa y mantener hábitos de limpieza en los espacios del hogar es fundamental para evitar plagas de chinches.

