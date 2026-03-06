Lanzan videojuego de combate inspirado en el mono “Punch”; ¿dónde jugar “Zoo Fighter”?

El instinto de miles de internautas por proteger al mono “Punch”, se volvió toda una tendencia que inspiró un videojuego de combate llamado “Zoo Fighter”, el cual se viralizó a pocas horas de ser lanzado.

Durante las últimas semanas los videos de “Punch”, el mono bebé que fue rechazado por su manada, siendo golpeado y empujado por los chimpancés del Zoológico de Ichikawa, le dieron la vuelta al mundo, volviendo al pequeño macaco una estrella de internet.

Un pequeño macaco japonés ha conquistado la atención del público en Japón y de las redes sociales. EFE

Lanzan videojuego inspirado en el mono “Punch”

El juego de combate está basado en la historia real de “Punch”, incluso aparece abrazando a su simio de peluche. La mente creativa detrás de "Zoo Fighter" es Richie Branson, uno de los desarrolladores de Fortnite.

Este juego es gratuito para el navegador, lo único que debe hacer es entrar a la dirección https://zoofighter.com/ y seleccionar el botón de ‘play’ para iniciar la misión.

El objetivo es defender a Punch de los monos hostiles para enviarlo a un santuario, promoviendo el bienestar animal: “Toca a los agresores que se acercan para eliminarlos, vence a 100 acosadores y ayuda ‘Punch’ a luchar para llegar a un santuario”, se lee en las instrucciones del inicio.

El videojuego es gratuito. Foto: Captura de pantalla

Un llamado para rescatar a “Punch”

El videojuego es un creativo llamado para que “Punch” sea removido a un santuario, ya que en la descripción se puede leer: “Los santuarios de animales a menudo son mejores para los primates que los zoológicos porque ponen el bienestar de los animales primero, en lugar de la exhibición pública. Ofrecen espacios más grandes y naturales, rescatando a los animales del abandono o cautiverio”.

En pocas horas el videojuego inspirado en Punch se volvió viral. Foto: Captura de pantalla

