Ataque en Teotihuacán; cartones de la prensa nacional retratan la tragedia en la Pirámide de la Luna

El pasado 20 de abril se registró un ataque en la pirámide de la Luna en Teotihuacán, Estado de México, donde un hombre disparó contra un grupo de extranjeros, dejando como saldo dos personas muertas y siete heridas.

El atacante, identificado como Julio César Jasso Ramírez, recibió un impacto de bala en la pierna, por parte de elemento de la Guardia Nacional, lo que provocó que, posteriormente, se quitara la vida.

Cartones de la prensa nacional retratan la tragedia en Teotihuacán

La prensa nacional ha plasmado la indignación y el dolor colectivo a través de sus cartones políticos, donde la crítica, la ironía y el simbolismo retratan una tragedia que ha marcado a México.

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El primer cartón, titulado “Masiosare” y realizado por el monero Chelo, de EL UNIVERSAL, muestra a un águila parada en un nopal leyendo un periódico. El ave luce seria, con gesto de preocupación.

Debajo del águila se observa una base con los colores y las estrellas de la bandera de Estados Unidos, de la cual parecen surgir tentáculos o formas alargadas en rojo que se convierten en serpientes. Estas rodean al águila, sugiriendo influencia o presión externa.

El segundo cartón, titulado: “Teotihuacán ”, compartido por Tacho, de Milenio, muestra una ilustración de estilo sobrio y simbólico ambientada en la zona arqueológica de Teotihuacán. En primer plano destaca la cabeza de una escultura prehispánica —con rasgos que recuerdan a una serpiente o deidad mesoamericana— colocada sobre una estructura de piedra.

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El detalle más llamativo es una lágrima que cae del ojo de la figura, lo que transmite una sensación de tristeza o duelo. Al fondo se observa una pirámide escalonada, similar a la Pirámide de la Luna.

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Por su parte, el monero Chavo del Toro, de El Economista, compartió un cartón titulado: “Teotihuacanazo”, donde muestra a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, caricaturizada caminando de perfil, con vestimenta formal en tonos rojos y expresión confiada o irónica.

Sobre ella aparece un texto en letras grandes que dice: “QUÉ BUENO QUE FUE EN TEOTIHUACÁN… MIS AGENTES NO COBRAN EN DÓLARES CANADIENSES…”Debajo, en un tono más tenue, se lee la palabra “TEOTIHUACANAZO”.

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El cuarto cartón, titulado: “Raíces que nunca se arrancan”, y hecho por el monero Calderón, de Reforma, muestra a un personaje con un penacho a punto de sacrificar la Copa del Mundo del Mundial 2026, a lo alto de una pirámide.

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Finalmente, el cartonista Rictus, de El Financiero, compartió su caricatura titulada: “Seguridad”, donde se aprecia la pirámide de la Luna, cuya escalinata se observa una mancha roja que sugiere sangre, elemento que introduce una referencia directa a un hecho violento.

A la izquierda, se ve un caracol con expresión desconcertada lleva escrita en su caparazón la frase “PROTOCOLOS DE SEGURIDAD”, acompañado de un signo de interrogación, lo que simboliza lentitud, ineficacia o confusión en la respuesta institucional ante lo ocurrido.

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