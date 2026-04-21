Ataque en Teotihuacán: ¿Quiénes eran Eric David Harris y Dylan Klebold, los estudiantes que cometieron la masacre de Columbine?

El lunes 20 de abril, un hombre identificado como Julio César Jasso abrió fuego contra un grupo de turistas en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna, dentro de la zona arqueológica de Teotihuacán.

Fiscalía Edomex investiga presunto hallazgo de identificación de responsable del tiroteo en Teotihuacan. Foto: Especial.

El saldo preliminar fue de dos personas fallecidas —una turista canadiense y el propio agresor—, además de al menos 13 personas heridas. De acuerdo con los reportes, el atacante fue lesionado en una pierna por elementos de la Guardia Nacional y posteriormente se quitó la vida.

Autoridades acordonan la zona del ataque armado en Teotihuacán (20/04/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que entre las víctimas hay cuatro mujeres y nueve hombres, originarios de Estados Unidos, Brasil, Países Bajos, Rusia, Colombia y Canadá.

Lee también: Ataque en Teotihuacán; ¿cómo es la Pirámide de la Luna, lugar donde un hombre disparó contra extranjeros?

En medio de las investigaciones por el ataque en Teotihuacán, las autoridades identificaron referencias directas a la Masacre de Columbine, uno de los episodios de violencia más impactantes en Estados Unidos, pues entre las cosas de Jasso fue encontrada una imagen creada con IA junto a Eric Harris y Dylan Klebold, actores de dicha masacre.

En medio de las investigaciones por el ataque en Teotihuacán, las autoridades identificaron referencias directas a la Masacre de Columbine. Foto: Redes sociales

¿Quiénes eran Eric David Harris y Dylan Klebold?

Eric Harris nació el 9 de abril de 1981 en Wichita, Kansas. Creció en una familia de clase media; su padre era piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y su madre trabajaba en el sector de la restauración. Debido a la carrera militar de su padre, Harris cambió de residencia en varias ocasiones durante su infancia, lo que marcó su proceso de adaptación social.

Ellos eran Eric David Harris y Dylan Klebold. Foto: Especial

Durante sus primeros años en la preparatoria, algunos compañeros lo describían como carismático, educado e incluso con facilidad para hacer amigos. Participó en actividades deportivas y jugó como mediocampista en un equipo local. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a observarse cambios en su conducta, ya que se volvía irritable con facilidad, hacía amenazas frecuentes y mostraba una creciente fascinación por la violencia.

Lee también: Ataque en Teotihuacán: desde Verástegui hasta Faitelson; así reaccionaron en redes al tiroteo en la Pirámide de la Luna

Dylan Klebold, por su parte, nació el 11 de septiembre de 1981 en Lakewood, Colorado. Hijo de Sue y Thomas Klebold, durante su infancia fue tratado por estenosis pilórica, una afección que afecta el sistema digestivo en los primeros meses de vida. En su entorno escolar era visto como un joven reservado, tímido y con dificultades para interactuar con personas nuevas. Muchos lo consideraban amable, aunque introvertido.

Tiroteos inspirados en la masacre de Columbine. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Ambos se conocieron durante la secundaria y fortalecieron su amistad con el paso de los años. Ingresaron a Columbine High School en 1995, poco después de que el plantel fuera renovado. En ese entorno formaron parte de un grupo cercano de amigos con quienes compartían actividades cotidianas como bolos, videojuegos y salidas sociales. No obstante, hacia el final de la preparatoria, Harris y Klebold se volvieron prácticamente inseparables.

Con el tiempo, su comportamiento comenzó a deteriorarse. Compañeros y profesores notaron cambios en ambos: mayor irritabilidad, actitudes desafiantes y episodios de ira. Klebold, por ejemplo, fue sancionado en varias ocasiones por conductas inapropiadas dentro del plantel, como insultos a docentes o actos vandálicos.

Ellos eran eran Eric David Harris y Dylan Klebold, actores de la masacre de Columbine. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Desde 1997, Harris, Klebold y algunos amigos participaron en actos de vandalismo durante los fines de semana. Estas actividades incluían daños a propiedad, robo de señales de tránsito y consumo de alcohol. Harris llegó a documentar estos hechos en internet, donde los describía como “misiones” y llevaba un registro detallado de sus acciones.

Lee también: Ataque en Teotihuacán: Sheinbaum alista protocolo de seguridad en sitios arqueológicos; busca evitar ingreso de armas

Ese mismo año, Harris comenzó a llamar la atención de las autoridades tras denuncias por amenazas en línea. En su sitio web publicó mensajes violentos dirigidos a compañeros, así como instrucciones para fabricar explosivos caseros. Incluso, la familia de un examigo alertó a la policía sobre este contenido, aunque las acciones no derivaron en una intervención que anticipara el ataque.

El 20 de abril de 1999 —fecha de la masacre de Columbine—, ambos ejecutaron un plan previamente diseñado. Su intención inicial era detonar bombas en la cafetería durante el horario de comida y atacar a los sobrevivientes. Sin embargo, los artefactos no explotaron como estaba previsto.

20 de abril de 1999, fecha de la masacre de Columbine. Foto: Archivo /EL UNIVERSAL

Ante la falla del plan, Harris y Klebold ingresaron armados a la escuela y comenzaron a disparar contra estudiantes y profesores. Uno de los puntos más letales fue la biblioteca, donde se concentró el mayor número de víctimas. En total, asesinaron a 13 personas —12 alumnos y un docente— y dejaron más de 20 heridos.

20 de abril de 1999, fecha de la masacre de Columbine. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Tras cerca de una hora de ataque, ambos se suicidaron dentro del plantel: Harris se disparó con una escopeta, mientras que Klebold se quitó la vida con un arma de fuego.

También te interesará:

NASA publica fondos de pantalla de la misión Artemis II; ¿cómo descargarlos de manera gratuita?

¿Cuáles son los beneficios de echar café usado al inodoro?; conoce la función del truco casero

Consulta tus líneas registradas con CURP; paso a paso para ver qué celulares están a tu nombre

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv