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Ataque en Teotihuacán; ¿cómo es la Pirámide de la Luna, lugar donde un hombre disparó contra extranjeros?
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Un ataque armado estremeció a uno de los destinos turísticos más icónicos de México y encendió las alertas de seguridad en la zona arqueológica de Teotihuacán.
El lunes 20 de abril, un hombre identificado como Julio César “N” abrió fuego contra turistas en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna, dentro de la zona arqueológica de Teotihuacán.
El saldo preliminar fue de dos personas fallecidas —una turista de origen canadiense y el presunto agresor—, así como al menos 13 heridos. Entre las víctimas hay ciudadanos de Colombia, Brasil, Estados Unidos, Rusia y Canadá.
De acuerdo con autoridades del Estado de México, cuatro personas sufrieron heridas por impactos de bala, mientras que otras dos resultaron lesionadas tras caer en medio del pánico generado por las detonaciones.
En el lugar fueron asegurados un arma de fuego, un arma blanca y varios cartuchos útiles, mientras elementos de seguridad desplegaron un operativo para controlar la situación y atender a los afectados.
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¿Cómo es la Pirámide de la Luna?
Ubicada al extremo norte de la Calzada de los Muertos, la Pirámide de la Luna es uno de los monumentos más representativos de Teotihuacán y un punto clave para comprender la cosmovisión de esta antigua civilización.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, este edificio está rodeado por 13 basamentos que, en su época de esplendor, formaban parte de un complejo ceremonial de gran relevancia.
Frente a la pirámide se encuentra la Plaza de la Luna, un espacio que albergaba rituales públicos y ceremonias religiosas. En su base destaca la llamada Estructura A, cuyo interior contiene nueve altares distribuidos de forma simbólica para representar los rumbos cardinales, intercardinales y el centro del universo teotihuacano.
Según la Secretaría de Cultura, la pirámide también tiene una alineación astronómica precisa. ya que sus vértices están orientados hacia el noreste con el amanecer del solsticio de verano y hacia el suroeste con el atardecer del solsticio de invierno.
Este monumento alcanza entre 43 y 45 metros de altura y fue construido sobre una estructura más antigua, consolidándose como uno de los espacios más sagrados de la antigua ciudad.
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