Un ataque armado estremeció a uno de los destinos turísticos más icónicos de México y encendió las alertas de seguridad en la zona arqueológica de Teotihuacán.

El lunes 20 de abril, un hombre identificado como Julio César “N” abrió fuego contra turistas en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna, dentro de la zona arqueológica de Teotihuacán.

Fiscalía Edomex investiga presunto hallazgo de identificación de responsable del tiroteo en Teotihuacan. Foto: Especial.

El saldo preliminar fue de dos personas fallecidas —una turista de origen canadiense y el presunto agresor—, así como al menos 13 heridos. Entre las víctimas hay ciudadanos de Colombia, Brasil, Estados Unidos, Rusia y Canadá.

De acuerdo con autoridades del Estado de México, cuatro personas sufrieron heridas por impactos de bala, mientras que otras dos resultaron lesionadas tras caer en medio del pánico generado por las detonaciones.

El tirador de #Teotihuacán sometió a los turistas en la Pirámide de la Luna, luego ejecutó a una mujer y le disparó a 3 víctimas más pic.twitter.com/yCHrlYKSuS — Carlos Hidalgo (@CarlosHidalgoo) April 20, 2026

En el lugar fueron asegurados un arma de fuego, un arma blanca y varios cartuchos útiles, mientras elementos de seguridad desplegaron un operativo para controlar la situación y atender a los afectados.

Lee también: Así fue el ataque en Teotihuacán: agresor llegó en Uber, actuó solo y portaba literatura violenta; ven efecto "copycat"

¿Cómo es la Pirámide de la Luna?

Ubicada al extremo norte de la Calzada de los Muertos, la Pirámide de la Luna es uno de los monumentos más representativos de Teotihuacán y un punto clave para comprender la cosmovisión de esta antigua civilización.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, este edificio está rodeado por 13 basamentos que, en su época de esplendor, formaban parte de un complejo ceremonial de gran relevancia.

Estado de México. 20 de noviembre de 2024. Zona Arqueológica Pirámides de Teotihuacán Foto: Luis Camacho/El Universal Estado de México

Frente a la pirámide se encuentra la Plaza de la Luna, un espacio que albergaba rituales públicos y ceremonias religiosas. En su base destaca la llamada Estructura A, cuyo interior contiene nueve altares distribuidos de forma simbólica para representar los rumbos cardinales, intercardinales y el centro del universo teotihuacano.

Según la Secretaría de Cultura, la pirámide también tiene una alineación astronómica precisa. ya que sus vértices están orientados hacia el noreste con el amanecer del solsticio de verano y hacia el suroeste con el atardecer del solsticio de invierno.

Pirámide de la Luna. Foto: Reuters/Henry Romero/Archivo

Este monumento alcanza entre 43 y 45 metros de altura y fue construido sobre una estructura más antigua, consolidándose como uno de los espacios más sagrados de la antigua ciudad.

También te interesará:

NASA publica fondos de pantalla de la misión Artemis II; ¿cómo descargarlos de manera gratuita?

¿Cuáles son los beneficios de echar café usado al inodoro?; conoce la función del truco casero

Consulta tus líneas registradas con CURP; paso a paso para ver qué celulares están a tu nombre

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv