Chumel Torres reacciona a video de rehenes sometidos en Teotihuacán; "los discursos patrioteros tienen consecuencias", afirma

Un tirador solitario, originario de Guerrero, abrió fuego contra un grupo de extranjeros en la pirámide de la Luna en Teotihuacán, Estado de México, dejando un saldo de dos personas muertas y siete heridas.

Identificado como Julio César Jasso Ramírez, el atacante resultó herido en una pierna tras la intervención de elementos de la Guardia Nacional y más tarde se quitó la vida.

Chumel Torres reacciona a video de rehenes sometidos en ataque en Teotihuacán

A través de la plataforma X, el comunicador Chumel Torres reaccionó a un video que circula en la red social, el cual fue grabado por una visitante de la zona arqueológica, donde se escuchó parte del terror que vivieron varios de ellos mientras estuvieron sometidos por el sujeto, quien mató a una canadiense.

Lee también Ataque en Teotihuacán; cartones de la prensa nacional retratan la tragedia en la Pirámide de la Luna

“¡Levántate, perra puta, tú, estúpida. Levántate y corta eso. Tienes un puto minuto y si no lo haces, te disparo. Corta eso. Corta ese puto plástico, tienes un puto minuto. “¡Muévete, cabrona, como si fueras a follar!”, le ordenó.

Ante ello, el youtuber señaló: “No mames el audio del asesino de Teotihuacán […] Para que vean que los discursos patrioteros tienen consecuencias”.

Personalidades reaccionan a video de rehenes sometidos en Teotihuacán

Por su parte, el empresario Ricardo Salinas Pliego se pronunció sobre este hecho, lanzando una serie de cuestionamientos. “¿Estas acciones tendrán que ver con la exigencia de que España nos pida perdón?”. “¿Ya con estos sacrificios humanos podemos dar por terminada esa pelea estéril y que solo nos ha llevado a nada? ¿Estarán los dioses de Macuspana contentos con el resultado del programa de la 4T ‘sembrando odio’?”.

Lee también Ataque en Teotihuacán: ¿Quiénes eran Eric Harris y Dylan Klebold, los estudiantes que cometieron la masacre de Columbine?

¿Estas acciones tendrán que ver con la exigencia de que España nos pida perdón? ¿Ya con estos sacrificios humanos podemos dar por terminada esa pelea estéril y que solo nos ha llevado a nada? ¿Estarán los dioses de Macuspana contentos con el resultado del programa de la 4T… https://t.co/5RoF3x55nz — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 21, 2026

Asimismo, el conductor "El Estaca" se lanzó contra el "cobarde débil, pero armado, actuando acorde a su ignorancia y sus traumas, llevando a cabo su fantasía patriotera antes de acabar con una vida y luego quitarse la propia".

Ahí está el resultado de estar atizando y alentando odios estúpidos y xenófobos. Ahí tienen a un cobarde débil pero armado actuando acorde a su ignorancia y sus traumas, llevando a cabo su fantasía patriotera antes de acabar con una vida y luego quitarse la propia. https://t.co/k4gNZCZwcI — jr sancristobal (@jrsestaca) April 21, 2026

También te interesará:

¿Tienes frascos de café vacíos?; estas 3 ideas los transforman en decoración para tu casa

¿Para qué sirve tirar sal en el inodoro?; conoce los beneficios y la frecuencia recomendada

¿Cómo eliminar manchas amarillas de la ropa blanca?; soluciones prácticas y económicas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr