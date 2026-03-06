Conoce el origen de Djungelskog, el peluche del mono viral “Punch”; este es su precio en línea

El mono “Punch” se volvió toda una celebridad en internet, pues a su corta edad le ha tocado enfrentarse al rechazo de su manada en el Zoológico de Ichikawa. Los videos de los chimpancés más grandes empujando y golpeando al pequeño macaco, rápidamente provocaron todo tipo de reacciones en la red.

Tras viralizarse las imágenes de las agresiones contra “Punch”, miles de internautas compartieron su historia junto con su foto abrazando a su peluche de apoyo emocional, haciendo que el zoológico rápidamente se llenara de turistas para verlo.

“Punch” lleva a inseparable amigo a todos lados, incluso cuando el personal ha intentado cambiarlo porque se encuentra sucio, el mono bebé lo defiende y se niega a entregarlo. Sin embargo, el famoso peluche no es una figura cualquiera, pues hay toda una compañía multinacional detrás de su imagen.

Un mono japonés fue abandonado en el zoológico de Ichikawa, y desde entonces no se separa de un peluche, ha conquistado la atención del público en Japón y de las redes sociales. EFE

Conoce el origen de Djungelskog, el peluche del mono viral “Punch”

El orangután de peluche Djungelskog es vendido por la tienda de muebles sueca IKEA, famosa por sus diseños adaptables a espacios minimalistas y precios accesibles.

Djungelskog pertenece a una línea dedicada a decoraciones infantiles, donde hay peluches realistas de muchas especies de la selva y el océano.

Este mono viral, también conocido como "Lupe", tiene un precio de $299 pesos y puede adquirirse en la tienda virtual o directamente en sucursal, aunque debido a la alta demanda, suele agotarse en poco tiempo.

Djungelskog es vendido en la tienda IKEA. Foto: Especial

Su diseño es una de las claves para que “Punch” se adaptara a él, pues está elaborado para dar abrazos y llevarse colgado a todas partes, imitando la habilidad de trepar de la especie.

