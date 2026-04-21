Pensión adultos mayores y Mujeres Bienestar: ¿qué documentos necesito para recoger la tarjeta?; consulta aquí

La distribución de tarjetas del Banco del Bienestar ya comenzó para las personas que se registraron en febrero. Las y los beneficiarios podrán acudir por su plástico del 20 al 25 de abril, paso clave para empezar a recibir los apoyos económicos de los programas sociales.

Quienes tienen 65 años o más pueden acceder a la Pensión para Personas Adultas Mayores, que otorga 6,400 pesos bimestrales. En tanto, mujeres de 60 a 64 años pueden incorporarse a la Pensión Mujeres Bienestar, con un apoyo de 3,100 pesos cada dos meses.

Tarjetas pensión adultos mayores y Mujeres Bienestar. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Cuándo y dónde recoger la tarjeta?

La Secretaría del Bienestar mencionó, que, informará a cada persona el lugar, fecha y hora exacta para recoger su tarjeta mediante un SMS al número registrado; por lo que es importante estar atento al mensaje para no perder la cita.

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Requisitos para recoger la tarjeta del Bienestar

Al acudir, las personas deberán presentar:

Identificación oficial vigente (original y copia)

(original y copia) Talón de registro

Cabe recalrcar que, la tarjeta del Banco del Bienestar es el único medio para recibir los depósitos bimestrales de estos programas.

¿Hay que activar la tarjeta?

No. De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, las tarjetas ya se entregan activas, por lo que no necesitas realizar ningún trámite adicional.

La titular de la dependencia, Ariadna Montiel, explicó que para usarla solo debes ingresar el NIP (Número de Identificación Personal) que viene en el sobre.

Entrega tarjeta pensión adultos mayores y Mujeres Bienestar. Foto: Crisanta Espinosa/ Cuartoscuro

Recomendación clave para evitar problemas

Aunque la tarjeta ya funciona, se recomienda cambiar el NIP por seguridad:

Acude a un cajero del Banco del Bienestar Selecciona la opción “Cambio de NIP” Ingresa un nuevo número de 4 dígitos Confírmalo

Este código será necesario cada vez que realices compras o retiros, por lo que es fundamental guardarlo en un lugar seguro.

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