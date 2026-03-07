Sheinbaum llama a estudiantes a decir no a las drogas y terminar la preparatoria; visita CBTis 296 en el Edomex

Durante una visita al CBTis 296, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a estudiantes de nivel medio superior a comprometerse a concluir la preparatoria, mantenerse alejados de las drogas y fortalecer una convivencia libre de violencia y acoso dentro de las escuelas.

Ante alumnos, maestros y padres de familia, la mandataria federal propuso establecer un acuerdo colectivo para que quienes ingresaron en el actual semestre permanezcan en las aulas hasta terminar sus estudios, al tiempo que destacó el apoyo de programas sociales como la beca Beca Benito Juárez.

En el evento también estuvieron presentes el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita al CBTis 296 en el Edomex (07/03/2026). Foto: Presidencia

“Tenemos un compromiso. Miren, ahora tienen nueva escuela. Tienen todos beca, Benito Juárez, ¿cierto o no? Bueno, quiero que hagamos un compromiso todas y todos: mamás, papás, estudiantes, que todos los que entramos en este semestre nos quedamos hasta el último semestre de la preparatoria. Terminamos la escuela”, expresó la presidenta frente a la comunidad estudiantil.

Sheinbaum Pardo pidió a los asistentes levantar la mano para sellar el compromiso y reiteró que la permanencia escolar es una prioridad de su administración, no solo para garantizar el derecho a la educación, sino también como una estrategia para prevenir riesgos entre los jóvenes como el consumo de drogas.

La mandataria subrayó que, en caso de que un estudiante deje de asistir a clases sin previo aviso, las autoridades escolares y las familias deberán actuar de manera coordinada para buscar soluciones que permitan su regreso a las aulas.

Sheinbaum destaca programa "Te extrañamos en el salón"

“Si tienen algún problema, acérquense al director o directora de la escuela. Si tienen algún problema, acérquense a sus maestros. Porque cuando alguno de ustedes se queda en su casa y no venga y no avise por una semana, por 15 días, los vamos a ir a buscar a su casa para ver qué tienen, en qué les podemos ayudar para que regresen a la escuela”, afirmó.

Como parte de esta estrategia, la jefa del Ejecutivo federal mencionó el programa “Te extrañamos en el salón”, cuyo objetivo es detectar a tiempo el abandono escolar y reforzar la comunicación entre escuelas, docentes y familias.

En su mensaje, la presidenta también pidió a los estudiantes comprometerse a mantener un ambiente de respeto dentro de los planteles educativos.

Salón de clases. Foto: IStock

“Me van a prometer que nada de bully, nada de acoso, nada de drogas, nada de violencias. Compromiso”, dijo al solicitar que alumnos, maestros y padres de familia participaran en este acuerdo colectivo.

El compromiso fue respaldado por los asistentes, quienes levantaron la mano para manifestar su apoyo al compromiso planteado por la mandataria.

Durante el evento, Sheinbaum Pardo destacó que la educación y el fortalecimiento de los valores familiares son elementos fundamentales para el desarrollo del país. En ese sentido, reconoció el sentido de solidaridad y apoyo familiar que, dijo, caracteriza a los jóvenes mexicanos.

“México tiene algo muy especial: nuestras familias. Fíjense qué bonito lo que dijeron: ‘si no hubiera entrado a la escuela, hubiera ayudado a mi mamá o a mi papá’. Eso no crean que se encuentra en cualquier país del mundo”, expresó.

La presidenta aseguró que en el país prevalecen valores como el amor al prójimo, la solidaridad y el respeto a la naturaleza, los cuales —afirmó— deben fortalecerse desde las aulas.

“En México tenemos algo muy hermoso: amor por el prójimo, amor por la familia, amor por la naturaleza y amor por la patria”, señaló al cerrar su mensaje.

