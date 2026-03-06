Más Información

El secretario de Educación Pública, , anunció que en abril próximo las y los estudiantes de preparatorias públicas recibirán la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior, correspondiente a los bimestres enero-febrero y marzo-abril, para que no dejen de estudiar por motivos económicos y sigan adelante con sus sueños y proyectos.

Durante la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 331, en El Salto, Jalisco, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la SEP convocó a alumnas y alumnos, así como a madres y padres de familia, a hacer el compromiso de terminar la preparatoria y no abandonarla, ya que ahora cuentan con una beca y un plantel cerca de sus hogares.

En presencia del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, el secretario destacó que gracias a la Beca Rita Cetina, 5.6 millones de alumnas y alumnos de secundaria también reciben apoyos económicos.

Esta beca, dijo, se ampliará a niñas y niños de primaria, quienes recibirán 2 mil 500 pesos anuales para útiles y uniformes.

“Les voy a dar los datos de porque son muy impresionantes. Actualmente, tenemos en Jalisco un total de 691 mil becarios, tanto de primaria, secundaria, preparatoria y de Jóvenes Escribiendo el Futuro. Pero este año se van a incorporar 640 mil niñas y niños que van a recibir la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes. Prácticamente se va a duplicar el número de becarios en Jalisco”, comentó.

Delgado también anunció a las y los estudiantes que el nuevo plantel abrirá actividades el próximo lunes 16 de marzo. “Ese día se abren las nuevas instalaciones para que ya las puedan utilizar y tengan el gran estreno de su preparatoria”.

