Durante la inauguración del Bachillerato Nacional Plantel El Salto, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el programa “Te extrañamos en el salón”, una estrategia dirigida a jóvenes con el objetivo de revertir la deserción escolar y fomentar que más estudiantes concluyan sus estudios.

Ante alumnos y docentes, la mandataria llamó a los jóvenes a permanecer en las aulas, terminar su formación académica y promover un ambiente de respeto entre compañeros.

“Que estudien, que terminen la escuela, ya lo dijo Mario (Delgado), que no hagan bullying, que cuiden a sus compañeras y a sus compañeros, sacar buenas calificaciones y seguir desarrollándose, para bien de ustedes, de su familia y por el bien de México”, expresó.

La presidenta pidió a los estudiantes ayudar a localizar a quienes hayan dejado de asistir a clases, como parte de la estrategia para reincorporarlos al sistema educativo.

“Por eso les pedimos que nos ayuden, que les digan a todos sus amigos que no entraron a la escuela que vengan a la escuela. Si una semana no llegó, hay que ir por él hasta su casa o por ella hasta su casa, que nadie deje la escuela. Se llama el programa ‘Te extrañamos en el salón’”, afirmó.

La primera mandataria pidió a los estudiantes ayudar a localizar a quienes hayan dejado de asistir a clases para reincorporarlos al sistema educativo. Foto: Presidencia.

Durante el evento, realizado en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 331, Sheinbaum también se sumó a una tendencia viral entre jóvenes en redes sociales conocida como “six seven”, un movimiento de manos que replicó frente a los estudiantes.

En la ceremonia acompañaron a la titular del Ejecutivo federal el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva.

