Durante la inauguración del Bachillerato Nacional Plantel El Salto, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el programa “Te extrañamos en el salón”, una estrategia dirigida a jóvenes con el objetivo de revertir la deserción escolar y fomentar que más estudiantes concluyan sus estudios.
Ante alumnos y docentes, la mandataria llamó a los jóvenes a permanecer en las aulas, terminar su formación académica y promover un ambiente de respeto entre compañeros.
“Que estudien, que terminen la escuela, ya lo dijo Mario (Delgado), que no hagan bullying, que cuiden a sus compañeras y a sus compañeros, sacar buenas calificaciones y seguir desarrollándose, para bien de ustedes, de su familia y por el bien de México”, expresó.
La presidenta pidió a los estudiantes ayudar a localizar a quienes hayan dejado de asistir a clases, como parte de la estrategia para reincorporarlos al sistema educativo.
“Por eso les pedimos que nos ayuden, que les digan a todos sus amigos que no entraron a la escuela que vengan a la escuela. Si una semana no llegó, hay que ir por él hasta su casa o por ella hasta su casa, que nadie deje la escuela. Se llama el programa ‘Te extrañamos en el salón’”, afirmó.
Durante el evento, realizado en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 331, Sheinbaum también se sumó a una tendencia viral entre jóvenes en redes sociales conocida como “six seven”, un movimiento de manos que replicó frente a los estudiantes.
En la ceremonia acompañaron a la titular del Ejecutivo federal el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva.
