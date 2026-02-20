Sheinbaum se une al reto "six-seven" en León; convive con estudiantes entre corazones y canciones de TikTok

Hasta tres horas antes de las 11, decenas de estudiantes de bachillerato fueron llegando al Tecnológico Industrial y de Servicios No. 292 para convivir con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la inauguración del Bachillerato Nacional, plantel León.

Con un calor de 32 grados y entre porras, globos y la botarga del león "Tota", los y las estudiantes esperaban el encuentro con la presidenta.

Para aligerar la espera, dos jóvenes tomaron el micrófono y el ambiente explotó con la canción viral de TikTok:

"Primero hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa, que saliendo de la secundaria vayamos directo a la preparatoria."

"Ya no va a haber más exámenes del Comipems en el 2025".

Después, la titular del Ejecutivo federal "la cantó" con ellos y ellas.

La llegada de la Presidenta causó furor, pero después bajó con algunos discursos con cifras, y luego se volvió a encender con las palabras del alumno de Semiconductores, Leonardo Morales.

"¡Vamos leones!", gritó.

Al fondo, una batucada respaldaba a la gobernadora panista Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Claudia Sheinbaum se reía con la alumna de Inteligencia Artificial, Zoé Sofía, que estaba a su lado. A iniciativa de la Mandataria federal, formaron un corazón con las manos.

"¡Mira, está platicando con ella!", decían sus compañeras desde abajo.

De pronto: ¡Ja, ja, ja ja!". "¡Otra vez, otra vez!", gritaba "la chaviza". Zoé Sofía solo se reía al lado de la Presidenta.

Y es que la gobernadora Libia Dennise y la presidenta Claudia Sheinbaum se unieron al reto viral "six-seven" que los padres y madres de familia desconocían.

Con las manos hacia abajo y hacia arriba, ambas participaron en la expresión viral, popularizada como meme por la canción "Doot Doot" del rapero Skrilla.

Al micrófono estaba la subsecretaria de Educación Media Superior, quien tampoco sabía bien qué sucedía.

La cosa se puso más seria y llegaron los datos de becas, construcción de planteles y un respaldo a que sigan estudiando el bachillerato.

