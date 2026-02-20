La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que se hará una revisión de los planes de estudio para la educación media superior.

Durante la inauguración del Bachillerato Nacional plantel León, Sheinbaum Pardo insistió en que son muchas materias las que cursan las y los estudiantes.

"¿Ustedes creen que es necesario llevar nueve materias? (...). Tenemos que hacer una revisión porque no necesariamente se requieren nueve materias para aprender.

Lee también Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Presidenta Claudia Sheinbaum durante inauguración del Bachillerato Nacional plantel León, Guanajuato (20/02/2026). Foto: Presidencia

"A veces los maestros me ven y me dicen: 'Ay, la Presidenta'. Pero es la verdad, no necesariamente se requiere nueve materias. Entonces, estamos haciendo una revisión de todos los planes de estudio", dijo.

La titular del Ejecutivo federal garantizó el pago de las becas para quienes tienen su tarjeta antes de que termine febrero, y para quienes no cuentan con ella, en abril.

"Todas las escuelas públicas son buenas", dijo al destacar la creación del Bachillerato Nacional y la eliminación de los exámenes de admisión.

Lee también Jesús Esteva presenta avances de infraestructura en Guanajuato; Andrés Lajous destaca tren México-Querétaro

Presidenta Claudia Sheinbaum durante inauguración del Bachillerato Nacional plantel León, Guanajuato (20/02/2026). Foto: Presidencia

Añadió Sheinbaum que al terminar 2026 se van a tener 150 mil nuevos lugares para los jóvenes que salen de secundaria.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo aseguró que en Guanajuato "sabemos trabajar en equipo", además que la educación es una prioridad.

"Lo que queremos es seguir trabajando porque nuestros jóvenes estén donde tienen que estar, en las aulas, construyendo sus sueños", expresó la gobernadora de Acción Nacional.

Lee también Libros de texto cimentaron una educación colonial y eurocentrista: Nadia López; esta es su tesis sobre pueblos afrodescendientes

Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, destacó las formaciones técnicas para las juventudes en el Bachillerato Nacional.

Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, mencionó la inversión de 49 millones de pesos para este plantel.

En su encuentro con las y los estudiantes, la presidenta Claudia Sheinbaum se unió al reto viral de Tiktok "six-seven", junto a la gobernadora Libia Dennise García.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr