Más Información

Trump anuncia nuevo arancel global del 10% tras revés de Corte Suprema; "tenemos excelentes alternativas", afirma

Trump anuncia nuevo arancel global del 10% tras revés de Corte Suprema; "tenemos excelentes alternativas", afirma

FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; permanece asilada en Reino Unido

FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; permanece asilada en Reino Unido

José Ángel Gurría Treviño, exdirector de la OCDE, recibe pensión millonaria, revela Sheinbaum; cobra 120 mil pesos mensuales

José Ángel Gurría Treviño, exdirector de la OCDE, recibe pensión millonaria, revela Sheinbaum; cobra 120 mil pesos mensuales

Harfuch habla sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG; hay más casos en el país, dice

Harfuch habla sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG; hay más casos en el país, dice

Sheinbaum reacciona a rechazo de la SCJN sobre amparo de Elba Esther Gordillo por pago de ISR; "es resolución de la Corte"

Sheinbaum reacciona a rechazo de la SCJN sobre amparo de Elba Esther Gordillo por pago de ISR; "es resolución de la Corte"

La presidenta recalcó que se hará una revisión de los planes de estudio para la educación media superior.

Durante la inauguración del Bachillerato Nacional plantel , Sheinbaum Pardo insistió en que son muchas materias las que cursan las y los .

"¿Ustedes creen que es necesario llevar nueve materias? (...). Tenemos que hacer una revisión porque no necesariamente se requieren nueve materias para aprender.

Lee también

Presidenta Claudia Sheinbaum durante inauguración del Bachillerato Nacional plantel León, Guanajuato (20/02/2026). Foto: Presidencia
Presidenta Claudia Sheinbaum durante inauguración del Bachillerato Nacional plantel León, Guanajuato (20/02/2026). Foto: Presidencia

"A veces los maestros me ven y me dicen: 'Ay, la Presidenta'. Pero es la verdad, no necesariamente se requiere nueve materias. Entonces, estamos haciendo una revisión de todos los planes de estudio", dijo.

La titular del Ejecutivo federal garantizó el pago de las becas para quienes tienen su tarjeta antes de que termine febrero, y para quienes no cuentan con ella, en abril.

"Todas las escuelas públicas son buenas", dijo al destacar la creación del Bachillerato Nacional y la eliminación de los exámenes de admisión.

Lee también

Presidenta Claudia Sheinbaum durante inauguración del Bachillerato Nacional plantel León, Guanajuato (20/02/2026). Foto: Presidencia
Presidenta Claudia Sheinbaum durante inauguración del Bachillerato Nacional plantel León, Guanajuato (20/02/2026). Foto: Presidencia

Añadió Sheinbaum que al terminar 2026 se van a tener 150 mil nuevos lugares para los jóvenes que salen de secundaria.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo aseguró que en Guanajuato "sabemos trabajar en equipo", además que la educación es una prioridad.

"Lo que queremos es seguir trabajando porque nuestros jóvenes estén donde tienen que estar, en las aulas, construyendo sus sueños", expresó la gobernadora de Acción Nacional.

Lee también

Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, destacó las formaciones técnicas para las juventudes en el Bachillerato Nacional.

Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, mencionó la inversión de 49 millones de pesos para este plantel.

En su encuentro con las y los estudiantes, la presidenta Claudia Sheinbaum se unió al reto viral de Tiktok "six-seven", junto a la gobernadora Libia Dennise García.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]