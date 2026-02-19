El extitular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, reviró al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien afirmó que los libros de texto de primaria no destacaban el papel de las mujeres y que el exfuncionario se negaba a realizar cualquier cambio por considerarlo “traición al legado de López Obrador”.

“¡El humilde rostro de un mentiroso! Reto a Mario Delgado a que muestre un oficio en donde se me indique la inclusión del tema: "Las mujeres en la historia". No se hundan más. Acepten que mintieron. El magisterio no es tonto... Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto”, expresó Arriaga en sus redes sociales tras los señalamientos.

Delgado Carrillo dijo en entrevista para Sin Censura que hubo diferencias de trabajo con Arriaga, quien se negaba a realizar cualquier cambio a los libros de texto pese a las recomendaciones de maestros y pedagogos.

“Había, desde mi punto de vista, que cualquier modificación que se hiciera era un agravante, era tirar por tierra todo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana y nunca hemos tenido esa intención. Un libro es un instrumento vivo”, comentó en relación al exfuncionario.

El titular de la SEP señaló que el libro de historia de primaria de tercero a sexto grado carecía de la participación de las mujeres en los contenidos, algo que no podía pasar desapercibido en esta época que vivimos que “es tiempo de mujeres”.

“Es este libro 'México grandeza y diversidad', es un muy buen libro, muy bonito y muy bien ilustrado, pero que no destaca la participación de las mujeres”, subrayó.

Marx Arriaga, quien permaneció 100 horas atrincherado a su oficina en la SEP, expresó esta mañana su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de que la mandataria federal se refirió a él como un hombre culto que hizo un gran trabajo con los materiales educativos.

“¡Es un honor y una honra luchar junto a nuestra Presidenta! El magisterio insurgente le promete resguardar el porvenir y seguir formando desde lo popular y el pensamiento crítico a los ciudadanos que defenderán a nuestra matria”, expresó.

Sin embargo, ha mantenido hostilidades con Mario Delgado y en sus cuentas oficiales ha expresado que si pedía moches a los trabajadores, como se le ha acusado, entonces debió aceptar la embajada que le regalaba el titular de la SEP para abandonar su encargo.

La dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública ahora estará a cargo de la pedagoga y poeta Nadia López García, quien ha sido reconocida por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, como una mujer con un compromiso profundo con la educación intercultural.

