El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, convocó a abrir una discusión pública sobre la regulación del uso de dispositivos móviles en las aulas y sus efectos en niños, niñas y adolescentes.

“El uso constante y no regulado de dispositivos puede deteriorar la concentración, el rendimiento académico y la convivencia escolar. Pero a ello, lo más grave y que vemos consecuencias todos los días como autoridades educativas son los riesgos digitales como el ciberacoso, el grooming, el sexting, la exposición a contenidos inapropiados y la violencia digital que forman parte de la realidad que enfrentan las infancias y las juventudes”, dijo.

Al inaugurar este miércoles el Foro Nacional “Más Allá de las Pantallas: Impacto de las tecnologías digitales en la educación y en la salud mental”, organizado en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), señaló que la SEP no podía ignorar este debate porque la prioridad es consolidar la Nueva Escuela Mexicana (NEM), construyendo verdaderas comunidades de aprendizaje, donde las y los estudiantes potencien sus voces, donde el humanismo sea el modo de habitar el mundo y la empatía y la libertad fortalezcan a una ciudadanía transformadora.

“Hablar del uso de tecnologías digitales en la enseñanza y su impacto en la salud mental es un imperativo que nos incumbe a todas y todos, por el presente y el porvenir educativo de este país. Necesitamos una discusión amplia y profunda que abarque desde el derecho de acceso a la conectividad hasta el uso consciente y la apropiación efectiva de las nuevas tecnologías”, manifestó.

Expuso que la Agenda Digital Educativa, impulsada por la NEM, propone el desarrollo de habilidades y saberes digitales, la innovación educativa y el cierre de brechas de desigualdad. La tecnología, dijo, puede ampliar horizontes, democratizar el acceso al conocimiento y fortalecer la participación en la esfera pública digital, siempre que medie un proceso riguroso de alfabetización digital, pensamiento crítico y acompañamiento pedagógico.

El titular de la SEP afirmó que la intención no es “regresar el reloj a una época previa a los dispositivos, las redes sociales y las inteligencias artificiales, sino preguntarnos cómo generar entornos más sanos, menos competitivos y más solidarios dentro y fuera de las escuelas para fortalecer una comunidad protectora”.

Integración de tecnologías en las instituciones

Destacó que, según datos de la Unesco, 79 países ya implementan acciones para reglamentar la presencia de estas tecnologías en las aulas. Y aseguró que, en lugar de demonizar estas herramientas, lo que se busca es comprender las condiciones en que los dispositivos se integran a la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como las consecuencias que ello tiene en su bienestar, desarrollo y aprendizaje.

Mencionó que diversas iniciativas estatales han documentado lo que muchos docentes perciben a diario: el uso constante y no regulado de dispositivos puede deteriorar la concentración, el rendimiento académico y la convivencia escolar.

A su vez, la oficial nacional del Sector de Ciencias Sociales y Humanas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en México, Paola Cicero Arenas, advirtió riesgos cognitivos y socioemocionales por el uso excesivo, como afectaciones a la memoria y a la atención, por lo que propuso una política integral basada en evidencia, ética por diseño y responsabilidad compartida, con alfabetización algorítmica, regulación prudente y evaluación continua, priorizando siempre el bienestar humano.

Ponentes exponen necesidad de crear entornos más sanos para las infancias y juventudes. Foto: Gobierno de México, SEP.

Bienestar y salud mental

Por su parte, Jonathan Haidt, profesor de la Universidad de Nueva York y autor del libro más importante sobre el tema “La generación ansiosa” reconoció la iniciativa al colocar la salud mental juvenil en el centro del debate nacional.

Afirmó que México demuestra liderazgo moral al impulsar una conversación pública que otros gobiernos han tratado como un asunto privado; señaló que organizar este diálogo colectivo es un paso decisivo frente a una crisis global, considerando que desde 2010, la salud mental adolescente se deterioró cuando los teléfonos inteligentes y las redes sociales adoptaron algoritmos adictivos.

La consejera de Educación e Investigación de la Embajada de Australia en México, Alia Imtoual, compartió la experiencia australiana en bienestar y seguridad digital al explicar que el sistema federado de este país combina liderazgo nacional con implementación estatal, priorizando calidad docente, bienestar estudiantil y entornos seguros.

Informó que en 2024 Australia aprobó una ley que impide redes sociales a menores de 16 años y obliga a plataformas como TikTok, Instagram y Snapchat a verificar la edad bajo riesgo de multas. Indicó que la medida responde a riesgos inaceptables como aislamiento, deterioro de salud mental y contenidos dañinos amplificados por algoritmos e IA.

Aseguró que con estas medidas Australia ha observado mejoras en clima escolar, menor acoso vinculado a redes y mayor concentración; destacó la prevalencia de patios más activos y mayor interacción social entre estudiantes puesto que el objetivo no es eliminar la tecnología, sino gestionarla con base en evidencia para proteger el bienestar juvenil.

Espacios digitales

En su intervención, la directora de Innovación Educativa de la Universidad Iberoamericana, Cimenna Chao Rebolledo, destacó que el uso de dispositivos móviles y redes sociales ocupa en promedio 5.7 horas diarias en la vida de niñas, niños y jóvenes; por ello, se convierte en un espacio donde se construyen identidades y vínculos.

Alertó que al menos 13 por ciento de adolescentes vive con un trastorno psicológico diagnosticado y hasta 25 por ciento experimenta soledad no deseada.

En un entorno hiperconectado, riesgos como la desinformación, el grooming y el sexting pueden amplificar vulnerabilidades preexistentes, especialmente cuando la tecnología sustituye el acompañamiento humano. Ante ello, subrayó la importancia de impulsar una literacidad digital integral, con enfoque técnico, sociocrítico y socioemocional.

La prevención, enfatizó, inicia en el fortalecimiento de la convivencia, el acompañamiento familiar y escolar, así como en la promoción de una cultura de higiene digital y cuidado del bienestar emocional.

Durante su ponencia, la titular de la Unidad de Apoyo a la Salud Emocional y Psicológica de la Universidad Nacional Autónoma de México, María Elena Medina-Mora, explicó que según estudios realizados en México y América Latina, las y los jóvenes que utilizan tecnología suelen tener menor supervisión parental y la emplean más para actividades recreativas que académicas.

Añadió que alrededor de los 15 años se incrementan los problemas de salud mental, como la adicción al juego y a las apuestas, lo que los coloca en una situación de especial vulnerabilidad.

