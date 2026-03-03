La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que empresas refresqueras no han presentado inconformidades ni solicitudes para revertir las medidas que limitan la venta de bebidas azucaradas y comida chatarra dentro de escuelas del país, tras la implementación de políticas orientadas a mejorar la salud infantil.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal señaló que el gobierno federal ha mantenido diálogo constante con la industria y aseguró que, hasta ahora, no existe oposición formal a las restricciones aplicadas en los planteles educativos.

“Hemos hablado mucho con todas las refresqueras y están de acuerdo. No ha habido en las reuniones ninguna solicitud para que regresen los refrescos o incluso los dulces”, sostuvo.

Sheinbaum explicó que la política pública no implica una prohibición general del consumo, sino una regulación enfocada exclusivamente en el entorno escolar, con el objetivo de fomentar hábitos saludables entre niñas y niños.

“No es que se prohíba el refresco; lo que estamos haciendo es limitar el consumo en las escuelas. Ya fuera del horario escolar, bajo supervisión de la familia, pueden decidir si consumen dulces o refrescos”, precisó.

