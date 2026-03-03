Más Información

La correspondencia de “El Mencho”; envíos de armas… y plegarias por su salud

La correspondencia de “El Mencho”; envíos de armas… y plegarias por su salud

EU acusa a Jesús Omar Ibarra Félix, presunto líder del Cartel de Sinaloa, de narcotráfico y terrorismo; está prófugo

EU acusa a Jesús Omar Ibarra Félix, presunto líder del Cartel de Sinaloa, de narcotráfico y terrorismo; está prófugo

SRE reporta 121 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente; analizan la seguridad de los corredores

SRE reporta 121 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente; analizan la seguridad de los corredores

Reforma electoral: ¿qué no le gusta a los aliados de Morena?; esto es lo que atora al proyecto

Reforma electoral: ¿qué no le gusta a los aliados de Morena?; esto es lo que atora al proyecto

A 100 días del Mundial, Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en Palacio Nacional

A 100 días del Mundial, Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en Palacio Nacional

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

La presidenta afirmó que empresas refresqueras no han presentado inconformidades ni solicitudes para revertir las medidas que limitan la y dentro de escuelas del país, tras la implementación de políticas orientadas a mejorar la salud infantil.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal señaló que el gobierno federal ha mantenido diálogo constante con la industria y aseguró que, hasta ahora, no existe oposición formal a las restricciones aplicadas en los planteles educativos.

“Hemos hablado mucho con todas las refresqueras y están de acuerdo. No ha habido en las reuniones ninguna solicitud para que regresen los refrescos o incluso los dulces”, sostuvo.

Lee también

Sheinbaum explicó que la política pública no implica una prohibición general del consumo, sino una regulación enfocada exclusivamente en el entorno escolar, con el objetivo de fomentar hábitos saludables entre niñas y niños.

“No es que se prohíba el refresco; lo que estamos haciendo es . Ya fuera del horario escolar, bajo supervisión de la familia, pueden decidir si consumen dulces o refrescos”, precisó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]