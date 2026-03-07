"Cabeza fría", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras ser cuestionada tras las declaraciones del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó que México es epicentro de los cárteles.

A su llegada al CBTis 296 en Ixtapaluca, Estado de México, se le preguntó a la titular del Ejecutivo sobre las recientes declaraciones de su homólogo estadunidense a lo que respondió:

— “El lunes, el lunes, cabeza fría”, dijo.

Cabe mencionar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que "México es el epicentro de la violencia de los carteles", aunque dijo que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, es una "muy buena persona" con una "voz hermosa".

Trump dijo que “así como erradicamos ISIS en Medio Oriente, debemos hacer lo mismo para erradicar a los cárteles en casa".

"Me agrada mucho la presidenta Sheinbaum. Es una muy buena persona. Tiene una hermosa voz. Es una hermosa mujer”, declaró el mandatario.

Sin embargo, se quejó de que cuando él le ha pedido que permita ayudar para “erradicar a los cárteles”, la respuesta de ella ha sido que “no”.

