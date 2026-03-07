Más Información

Morena prevé elegir a sus candidatos para gubernaturas de 2027 a mediados de junio

“Cabeza fría” dice Sheinbaum ante dichos de Trump sobre México; “es el epicentro de la violencia” dice presidente de EU

"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de AL; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"

Israel inicia nueva fase de la ofensiva contra "sitios clave" de Irán; ataca plantas de producción de misiles balísticos

Partidos gastan 452 millones en propaganda digital; cuatro empresas dominan el negocio

Laura Itzel Castillo pide no temer al debate de la reforma electoral; prioriza unidad de Morena, PT y el Verde

"Cabeza fría", dijo la presidenta tras ser cuestionada tras las declaraciones del mandatario de Estados Unidos, , quien acusó que México es epicentro de los cárteles.

A su llegada al CBTis 296 en Ixtapaluca, , se le preguntó a la titular del Ejecutivo sobre las recientes declaraciones de su homólogo estadunidense a lo que respondió:

— “El lunes, el lunes, cabeza fría”, dijo.

Cabe mencionar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que "México es el epicentro de la violencia de los carteles", aunque dijo que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, es una "muy buena persona" con una "voz hermosa".

Trump dijo que “así como erradicamos ISIS en Medio Oriente, debemos hacer lo mismo para erradicar a los cárteles en casa".

"Me agrada mucho la presidenta Sheinbaum. Es una muy buena persona. Tiene una hermosa voz. Es una hermosa mujer”, declaró el mandatario.

Sin embargo, se quejó de que cuando él le ha pedido que permita ayudar para “erradicar a los cárteles”, la respuesta de ella ha sido que “no”.

