La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la relación de coordinación con el gobierno de Estados Unidos se mantendrá sin cambios, luego de que el presidente Donald Trump destituyera a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y nombrara en su lugar a Markwayne Mullin.
Durante la Conferencia matutina, la mandataria señaló que el gobierno mexicano continuará colaborando con las autoridades estadounidenses, particularmente en materia migratoria y de seguridad.
“Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y hay buena coordinación, tanto en temas de migración entre la agencia de Estados Unidos y el gobierno de México, particularmente con Migración”, expresó.
Sheinbaum Pardo añadió que, además de la cooperación en seguridad, México mantendrá su postura de insistir en la protección de las y los mexicanos que viven en territorio estadounidense.
“Al mismo tiempo, pues con todos los temas de seguridad y también nuestra insistencia permanente de la protección de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos”, puntualizó.
