La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la relación de coordinación con el gobierno de Estados Unidos se mantendrá sin cambios, luego de que el presidente Donald Trump destituyera a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y nombrara en su lugar a Markwayne Mullin.

Durante la Conferencia matutina, la mandataria señaló que el gobierno mexicano continuará colaborando con las autoridades estadounidenses, particularmente en materia migratoria y de seguridad.

“Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y hay buena coordinación, tanto en temas de migración entre la agencia de Estados Unidos y el gobierno de México, particularmente con Migración”, expresó.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, comparece ante una audiencia de supervisión ante el Comité Judicial del Senado, en el Capitolio en Washington, el 3 de marzo de 2026.

Sheinbaum Pardo añadió que, además de la cooperación en seguridad, México mantendrá su postura de insistir en la protección de las y los mexicanos que viven en territorio estadounidense.

“Al mismo tiempo, pues con todos los temas de seguridad y también nuestra insistencia permanente de la protección de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos”, puntualizó.

