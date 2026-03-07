El Consejo Nacional de Morena avaló que hacia el 22 de junio se hayan elegido ya a los Coordinadores para la Defensa de la Cuarta Transformación en las 17 entidades donde habrá elecciones de gubernaturas en 2027.

En entrevista al término de la reunión del Consejo, integrantes y liderazgos del partido compartieron las reglas que se avalaron en el Acuerdo por el que se aprueban los criterios generales del proceso interno 2026-2027 para la selección de Coordinadores estatales, distritales y municipales de los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación.

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República, afirmó que será el 22 de junio cuando se espera haya definiciones sobre quiénes serán los coordinadores o precandidatos de Morena a los gobiernos estatales que serán elegirán.

Reglas para los aspirantes de Morena a gubernaturas

Entre algunas reglas que se establecieron en el acuerdo —según dijo— está que los aspirantes no paguen publicidad exterior de alcance masivo, como espectaculares; y tampoco paguen publicidad en redes sociales o medios de comunicación masiva, para evitar contrariedades con otros aspirantes y señalamientos por actos anticipados de campaña.

También se estableció que no se haga uso de dinero público para sus aspiraciones, ya que varios de los posibles aspirantes ocupan un cargo público en la actualidad.

A su salida, la alcaldesa de Iztapalapa y exdiputada federal, Aleida Alavez, admitió que el Consejo Nacional de Morena no abordó algún blindaje especial para que, sobre todo a nivel municipal, el crimen organizado no trate de imponer a candidatos en las encuestas del partido.

